"Еще одна рвется в думу": российскую чемпионку Олимпиады-2020 высмеяли за прогиб перед Путиным
Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина попала под едкие комментарии после того, как откровенно прогнулась перед президентом РФ Владимиром Путиным. Российская синхронистка отметила выступление команды на Олимпиаде-2020 в Токио, отметив, что это было бы невозможным без главы Кремля.
"Были трудности и на подготовительном периоде, и на самих Олимпийских играх. Но мы всё прошли, всё сделали. И мы единая команда, мы непобедимы, когда во главе нашей команды наш президент Владимир Владимирович, который безумно любит спорт и поддерживает его. Большое ему за это спасибо", – сказала Ромашина в комментарии Чемпионат.com.
Читатели предположили, что синхронистка, которая в Токио выиграла пять золотых наград, таким образом готовится к политической карьере и хочет занять место в Госдуму. "Света, бабло не пахнет? Или на кону орден?", "В сентябре, говорят, выборы в думу. Успеет ли вписаться?", "Молодец, отличное начало избирательной компании в Госдуму", "На место Кабаихи метит", "Еще одна рвется в думу", "Лизанула так лизанула, кресло депутата не пахнет", "Бронирование теплого кресла", "Обидно. Хочется уважать и приводить в пример таких титулованных спортсменов, но, как видно, не выйдет", – пишут в комментариях под новостью.
Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин издевательски прокомментировал отсутствие национального флага и гимна на Олимпиаде-2020.