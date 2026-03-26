Российские оккупанты убили брата титулованной украинской спортсменки, выступавшей на пяти чемпионатах мира

Титулованная украинская фристайлистка Анастасия Новосад сообщила о гибели своего брата на войне. О случившемся 32-летняя уроженка Ривненщины рассказала в соцсетях, опубликовав эмоциональный пост.

По словам Новосад, их последний разговор состоялся перед его выходом на позицию: он позвонил ей и сказал, что вернется после выполнения задания. Спортсменка призналась, что переживала за него, но скрывала это, чтобы не передавать тревогу, и добавила, что "это был наш последний разговор".

Она также написала, что не может принять случившееся, подчеркнув, что будет ждать брата во снах и просит приходить к ней чаще: "Почему… почему война забирает… почему в мире столько боли и несправедливости…"

Анастасия Новосад – бывшая украинская фристайлистка, специализировавшаяся на лыжной акробатике. Она участвовала в пяти чемпионатах мира, а на последнем в 2023 году завоевала две "бронзы" в личном и командном турнирах.

В ее активе также три призовых места на этапах Кубка мира, включая "золото" на этапе в Руке в сезоне 2021/22. На Олимпийских играх спортсменка выступала один раз — в 2014 году, а в 2022-м пропустила соревнования из-за положительного теста на коронавирус.

О завершении карьеры Новосад объявила в январе 2025 года.

