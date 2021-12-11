Украина с победой установила историческое достижение на Кубке мира по фристайлу

Две украинские спортсменки впервые в истории нашей страны вошли в тройку лучших на этапе Кубка мира по фристайлу. Анастасия Новосад победила в финской Руке. Ольга Полюк завоевала "бронзу".

28-летняя ривнянка с результатом 98,7 балла завоевала "золото", установив личный рекорд. Ее 34-летняя землячка набрала 79,75, чего хватило для третьего места. Второе место у представительницы Китая Сюй Мэнтао (91,83 балла).

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Для обеих спортсменок это стало первыми медалями в индивидуальных соревнованиях на КМ. Отметим, что Настя стала лишь третьей украинкой в истории, которая смогла победить в лыжной акробатике на этапе Кубка мира.

До Новосад это удавалось лишь Ольге Волковой в 2012 году и Надежде Мохнацкой в 2020-м.

Новосад на Олимпиаде-2014 в Сочи заняла 14-е место.

Полюк уже в 13 лет получила титул мастера спорта международного класса. Окончила украинский Международный экономико-гуманитарный университет (МЭГУ).

В 2007 году в Швейцарии на юниорском чемпионате мира по фристайлу Ольга завоевала бронзовую медаль в акробатике.

Она также стала призеркой Кубка Европы по фристайлу в акробатике. На московском этапе Кубка мира 2009 года Ольга заняла 13-е место в общем зачете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую, которая выступала против Лукашенко.