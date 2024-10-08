Российская триатлонистка утопилась на соревнованиях в Барселоне

Россиянка Елена Смирнова, которая находилась на втором месте в рейтинге триатлонистов-любителей РФ, утонула во время соревнований Ironman в Барселоне. Каждая гонка серии состоит из заплыва на 3,86 км, заезда на велосипеде по шоссе на 180 км и марафонского забега на 42,195 км.

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Во время водного этапа 41-летняя Смирнова подала сигнал помощи, ее быстро вытащили из воды, но не смогли спасти. Она скончалась в машине скорой помощи.

"Сейчас тело спортсменки находится в Испании, где проводится расследование, ожидаются результаты вскрытия, которые позволят сделать точный вывод о причинах трагедии. Родные атлетки хотят, чтобы тело как можно скорее вернули в Россию", — сообщает Shot со ссылкой на источник.

Ironman считается одним из сложнейших состязаний, учитывая, что между этапами нет отдыха, а заплыв проходит на открытой воде. В этом году в Барселоне в нем участвовали около трех тысяч спортсменов. Победителю Яну Штраттману (Германия), потребовалось на все этапы 7 часов 28 минут и 25 секунд. Среди женщин первое место у Марты Санчес, она преодолела дистанцию за 8 часов 31 минуту и 32 секунды.

Как сообщал OBOZ.UA, прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время традиционного заплыва по Волге Chebswim, сообщает Telegram-канал "База". 57-летний Фомин в 2020 году перебрался в Россию из Крыма, где работал заместителем "прокурора" республики Натальи Поклонской, а затем исполнял ее обязанности, когда она была избрана в Госдуму.

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