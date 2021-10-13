Рекордсменка мира найдена зарезанной в своем доме

Кенийская бегунья на длинные дистанции Агнес Тироп, двукратная бронзовая призерка чемпионатов мира, была найдена мертвой у себя дома в Итене, сообщила Федерация легкой атлетики страны. По предварительной информации бывший муж спортсменки нанес ей ножевое ранение в живот.

"Мы все еще работаем над выяснением более подробной информации о ее кончине. Кения потеряла жемчужину, которая была одной из самых прогрессирующих легкоатлеток страны, демонстрирующую яркие выступления на беговой дорожке", – говорится в заявлении Федерации, опубликованном в Twitter.

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Президент Кении Ухурру Кениата выступил с официальным заявлением.

"Наш герой Агнес мучительно потеряла свою молодую жизнь из-за преступного деяния, совершенное эгоистичными и трусливыми людьми. Я призываю наши правоохранительные органы во главе с Национальной полицейской службой выследить и задержать преступников, ответственных за убийство Агнес", – заявил глава государства.

Тироп выиграла бронзовые медали в беге на 10 000 метров среди женщин на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов и заняла четвертое место в беге на 5000 метров на Олимпийских играх в Токио.

В прошлом месяце Тироп побила мировой рекорд в забеге на 10 километров среди женщин в Германии, пробежав дистанцию за 30:01, что на 28 секунд меньше предыдущего рекорда, установленного Марокко Асме Легзауи в 2002 году.

Ее карьера началась, когда она выиграла титул чемпиона мира по кроссу в 2015 году в возрасте 19 лет, став второй самой молодой чемпионкой в истории.

Ее дом в Итене на западе Кении - город, известный как тренировочная база для бегунов на длинные дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Борис Гноевой был найден мертвым в частном доме в деревне Осоргино в Одинцовском районе Московской области.