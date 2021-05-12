В Подмосковье найден мертвым заслуженный тренер по легкой атлетике

Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Борис Гноевой был найден мертвым в частном доме в деревне Осоргино в Одинцовском районе Московской области.

Предварительно, 83-летний Борис Александрович скончался от естественных причин.

"Оперативные службы обнаружили тело Гноевого. Мужчина скончался в своем загородном доме . При первичном осмотре, каких-либо признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было", – рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Одной из самых знаменитых воспитанниц Бориса Александровича, была советская легкоатлетка Надежда Олизаринко, которая завоевала "золото" и стала чемпионкой Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Под руководством тренера она становилась чемпионкой Европы и многократной чемпионкой СССР, рекордсменкой мира. Еще одна именитая воспитанница Бориса Александровича, легкоатлетка Марина Степанова стала трехкратной рекордсменкой мира в беге на 400 метров с барьерами и чемпионкой Европы в 1986 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле известный украинский боксерский рефери умер от коронавируса. В сети его часто называют одним из самых активных руководителей казахской диаспоры в нашей стране.