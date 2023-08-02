Реакция легкоатлета-чемпиона на гимн Украины стала вирусной в сети. Видео

Открытие 2023 года Владислав Шепелев, специализирующийся на тройном прыжке, чемпионат Украины на этот раз пропустил. Еще на молодежном чемпионате Европы стало известно, что у 21-летнего легкоатлета травма и он не успевает восстановиться к национальному первенству.

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Шепелев приехал в Луцк, чтобы получить свою бронзовую медаль Европейских игр, которую он завоевал 23 июня в Польше, а также поддержать коллег по сборной.

"Сезон окончен, я отдыхаю, готовлюсь к осеннему сезону. Там будет интересно. Нога почти восстановилась, еще нужно немного реабилитации", – сказал спортсмен.

Журналистка "Суспильного" поинтересовалась у Владислава, когда он планирует возобновлять прыжковые тренировки. Тот начал отвечать и в этот момент на стадионе стартовала церемония награждения и заиграл гимн. Шепелев моментально прервал интервью, развернулся, и с рукой у сердца стал слушать главную мелодию страны.

Этот момент стал вирусным в сети, собрав массу просмотров и восторженных комментариев.

Отметим, что в прошлом году уроженец Черноморска (Одесская область) выиграл "золото" чемпионата Украины по легкой атлетике в закрытых помещениях.

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