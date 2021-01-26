Рассвет в пандемию: настольный теннис не только не пострадал, но и получил развитие

Пандемия коронавируса многих из нас заставила по новому взглянуть на свою жизнь: оптимизировать расходы, пересмотреть свое отношение к окружающим, отказаться от привычек или открыть в себе тягу к новым занятиям. Пока бизнес искал новые решения, чтобы выжить, спорт пережил клиническую смерть. Убытки спортсменов и организаций исчислялись сотнями миллионов долларов, но запрос общества на активное зрелище сохранялся.

Красный свет для спорта

В 2020 году, помимо крупных ивентов, таких как Евро-2020 или Олимпийские Игры, мир спорта впервые за 75 лет был отменен Уимблдонский теннисный турнир, а потери организаторов оцениваются в 243 миллиона долларов. Более 100 миллионов потеряли организаторы боев в смешанных единоборствах UFC, а в футболе клубы начали экономить на трансферах. В частности, по оценкам Forbes осенью 2020 года, в Англии расходы снизились на 12%, в Италии – на 35%, а в Испании – на 69%!

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп так объяснял отказ от трансферов в летнее межсезонье: "Сейчас все клубы теряют средства. Нам приходится возвращать деньги за абонементы на этот сезон и, возможно, не удастся продать их в следующем. По крайней мере на первые 10-15 матчей. Ложи не будут заполнены, билеты не будут проданы. Всё будет немного не так, как раньше. Если мы будем обсуждать с игроками такие вещи, как отказ от зарплаты, и в то же время будем тратить на новичков по £ 50-60 млн, то нам придётся объясняться".

Пострадал и телевизионный рынок, которому было попросту нечего показывать зрителям, кроме архивных матчей. Лишь в мае футбол в Европе постепенно начал возвращаться к жизни, впрочем, не все турниры и далеко не сразу обрадовали своих любителей долгожданными матчами.

Спортсмены по-разному переживали этот период: кто-то депрессировал, кто-то тренировался в новых реалиях, но всех их объединяло одно: отсутствие возможности заниматься любимым делом и приносить удовольствие своим болельщикам. Аматорам пришлось сложнее: под запретом, в какой-то момент, оказались даже парки, а значит, даже пробежки или игра в бадминтон или фрисби оказалась недоступной.

Что спасло спортивную индустрию?

Как оказалось, выход из сложного положения был прямо на носу. Люди начали играть в настольный теннис. Да, это то, что редко можно встретить в украинских офисах, но в Киеве этот вид спорта доступен настолько, что играть в настольный теннис можно прямо во дворе своего дома. Естественно, если депутат, отвечающий за ваш округ, вовремя озаботился организацией активного досуга для своих избирателей. Впрочем, гражданскую активность пока еще никто не отменял.

"Я определенно считаю, что это идеальный вид спорта для игры в изоляции – при условии, что у вас достаточно просторное место для игры или вы не против играть на улице, учитывая влияние ветра, – говорит один из лидеров Олимпийской сборной Великобритании по настольному теннису Лиам Питчфорд. – Сейчас много детей сидят дома и скучают, и это идеальный вариант, чтобы получить новый навык. Может быть это понравится детям, и через несколько лет у нас в спорте будет намного больше молодых талантов".

Профессиональные игроки также пострадали из-за карантинных ограничений: чемпионат мира, который планировалось провести в Корее, переносили трижды, в итоге, по состоянию на сегодня, он так и не был проведен. Это событие ожидается во второй половине 2021 года. Не состоялся в 2020 году ряд турниров ITTF World Tour.

Украинское решение

Как ни странно, но в Украине есть Федерация настольного тенниса. Ее создали еще в 1957 году и с тех пор под ее патронатом проведено множество различных соревнований. Ближайшее из них во взрослой сетке, к слову, запланировано на период с 30 января по 2 февраля в спорткомплексе "Химик" в Чернигове.

Но это не единственная организация, которая объединяет профессиональных игроков в настольный теннис. В конце 2020 года была создана Украинская ассоциация настольного тенниса, но и на этом перечень объединений вокруг этого вида спорта не заканчивается.

Три года назад была создана платформа Setka Cup. Сегодня в него входят около 5 тысяч игроков и фанатов настольного тенниса. Прогрессивность этой организации впечатляет: они отказались играть на уже существующих площадках, вместо чего построили несколько новых локаций в Киеве, Днепре и Львове.

Карантин этим соревнованиям совершенно не помеха. Они изначально адаптировались к онлайн-формату: зрителей в зале нет, все, кто присутствуют, это два игрока и судья. В таком формате игроков ничего не отвлекает, и они могут сконцентрироваться на игре. Трансляции матчей идут на YouTube. Как вы понимаете, карантинные ограничения соблюдаются, игрокам не обязательно даже контактировать друг с другом. Залы и столы дезинфицируются, все участники ивента проходят температурный скрининг.

"Мы проводим соревнования в Украине уже три года, освещаем спортивные события в собственных медиа. У нас играют более пятиста рейтинговых спортсменов, некоторые из них показали свой класс в национальных и международных соревнованиях. Среди таких, например, Дмитрий Писарь – он в топах украинского рейтинга среди мужчин и член национальной сборной Украины. Также в турнирах играют спортсмены, выступающие в западноевропейских клубах – Алексей Рыбка, Валерия Степановская, Михаил Мосюк. Они востребованы в Европе и поэтому ставят высокие требования к локациям в Украине – соответственно, мы обеспечиваем эти требования. В наших комплексах качественный свет, система вентиляции, профессиональное покрытие пола, современные столы.

Проведение наших турниров не требует финансирования со стороны органов государственной власти или местных бюджетов. Все спортивные турниры – будь то футбол, баскетбол, хоккей, бокс или настольный теннис – зарабатывают одинаковым способом. Это могут быть иностранные инвестиции, продажа прав на трансляцию, доходы от рекламы", – говорит организатор турниров Setka Cup Денис Калачевский.

Организации Setka Cup в 2020 году удалось провести десятки тысяч матчей, а также два некоммерческих турнира. И это при соблюдении карантинных ограничений. При этом, спортсмены играли в комфортном для себя графике.

"Организаторы турнира следят за нашим графиком, мы не можем играть чаще, чем 3 дня подряд. Раньше, еще до пандемии, было такое, что я хотел записаться на несколько турниров подряд, чувствовал в себе силы побеждать – не пустили, сказали: восстановишься, тогда играй, – рассказывает теннисист Александр Буберенко. – Когда началась пандемия, появились новые требования к допуску к игре: постоянный скрининг температуры, общая оценка состояния здоровья. При малейших подозрениях – недопуск в помещение и тест на коронавирус. То есть, мы регулярно проверяемся, за здоровьем следит спецперсонал. Хотя здоровье у наших ребят крепкое, мы же спортсмены, здоровые ребята, несмотря на возраст некоторых игроков, еще ого-го!".

Единственный минус, который видят участники – отсутствие зрителей. Никто не видит их эмоций после побед или поражений.

"Многое остается за кадром, зрители видят саму игру, наши эмоции во время турнира, но то, что происходит после, естественно, им не показывают. Но мы понимаем, что правила нового мира таковы, что лучше перестраховаться и когда привыкаешь к отсутствию людей, начинаешь больше концентрироваться на самой игре, а не на том, чтобы произвести впечатление". А бывает разное – выйдешь из зала, эмоции и гнев переполняют. Бывало, что чуть ракетку не разломал после серьезного поражения, – говорит спортсмен Владислав Курчицкий. – Хотя, конечно, чем профессиональнее спортсмен, тем меньше эмоций: после проигрыша на тренировку и играть, играть, чтобы в следующий раз победить".