Против России устроили бунт на Кубке мира по лыжным гонкам

Президент Международной федерации лыжных гонок (FIS) Йохан Элиаш допустил возможность участия российских спортсменов в Олимпиаде в нейтральном статусе. В организации уже обсуждают, каким будет будущее отстранения, сообщает Dagbladet.

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Однако среди лыжников Кубка мира это вызвало негативную реакцию. После завершения "Тур де Ски" (многодневная лыжная гонка, аналогичная велогонке "Тур де Франс", но в лыжных гонках) спортсменам предложили высказать свое мнение о возвращении россиян в международные соревнования. В анонимном опросе приняли участие 139 атлетов.

51,8% выступили против допуска россиян.34,5% согласны на участие нейтральных атлетов при соблюдении критериев МОК.13,7% поддержали возвращение России с национальным флагом.

"Я не знал, каким будет результат. Вопрос чувствительный, ситуация меняется. Можно трактовать так, что 48% поддерживают возвращение при определенных условиях. Или же отметить, что только 13,7% готовы видеть россиян с флагом", – прокомментировал итоги опроса представитель спортсменов Джеймс Клюгнет.

Судя по данным, лыжники из Центральной Европы, особенно Италии, более открыты к возвращению россиян. Тогда как Норвегия и Швеция остаются категорическими противниками присутствия представителей страны 404.

Глава лыжного спорта Норвегии Ульф Мортен Ауне подчеркнул, что не видит поводов для изменений.

"Мои мысли связаны с тем, что происходит в Украине – бомбардировками, насилием. Россия вторглась в чужую страну, и с момента принятия решения об отстранении ничего не изменилось. Для меня здесь не о чем спорить", – заявил Ауне.

Чемпионат мира по лыжным гонкам в норвежском Тронхейме через несколько недель пройдет без россиян.

Ранее олимпийская чемпионка Йоанна Сундлинг (Швеция) выразила недовольство тренировками российских лыжников в Италии и участием Александра Большунова в марафоне Moonlight Classic.

Напомним, Большунов выиграл гонку в Сейзер Альме, которая стала для него первой международной за последние три года. После забега итальянец Лоренцо Бузин и шведка Малин Берьеше появились на награждении с флагом Украины. Поступок европейцев вызвал настоящий поток желчи у россиян.

Большунов, который является трехкратным чемпионом Пекина-2022 в лыжных гонках, был участником Z-концерта в Лужниках.

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