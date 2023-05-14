Пропагандисты с 'Матч ТВ' опозорились с украинским бойцом UFC

Главный спортивно-пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" вырезал из эфира трансляцию поединка украинского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игоря Потери против новозеландца Ульберга. Вместо боя нашего соотечественника российские режиссеры пустили повторы других боев.

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UFC Fight Pass на русском языке тоже не показывал встречу Потери и Ульберга. Не было показа боя и на "Матч! Боец".

"Прямо сейчас очень талантливо позорится канал Матч ТВ. Там в UFC должен быть бой украинца Игоря Потери, вместо него крутят повторы. Как дела, Саша Тащин? Как там спорт вне политики?", - написал у себя в Telegram известный журналист Павел Городницкий.

Кроме того, на "Матч ТВ" была прервана трансляция парада "Зенита" возле Петропавловской крепости, где собрались представители фанатской трибуны питерского клуба.

Через некоторое время, когда фанаты за кадром начали кричать "Fan ID – убийца футбола", отключился звук, репортаж прервался, а эфир продолжился в телестудии.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Потеря - Ульберг продлился всего две минуты. 26-летний киевлянин был нокаутирован в середине 1-го раунда.

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