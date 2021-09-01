Польская боксерша достала фаллоимитатор и спровоцировала драку на дуэли взглядов. Видео

Польская боксерша Ева Бродницка спровоцировала потасовку во время дуэли взглядов после того, как достала секс-игрушку и ткнула ею в лицо Аньелы Богуш. Таким образом спортсменка попыталась "залезть в голову" сопернице перед своим дебютом в смешанных единоборствах (MMA).

Перед традиционной процедурой Бродницка получила загадочный розовый пакет от своего тренера. Она достала из него фаллоимитатор и спрятала предмет за спиной, чтобы затем вручить его Богуш в качестве необычного подарка.

Последняя не поняла юмора и швырнула секс-игрушку в оппонентку, которая, в свою очередь, ответила ей легким ударом по лицу. Между ними завязалась потасовка, которую смогли остановить лишь работники службы безопасности.

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Отметим, что поединок по правилам MMA закончился победой Богуш техническим нокаутом в третьем раунде. Она выиграла уже три боя, завершив каждый из них досрочно. До того, как заняться смешанными единоборствами, Бродницка провела 21 поединок в боксе, победив в 20 из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, российской девушке-бойцу MMA пришлось полностью раздеться ради боя под эгидой промоушена Bellator.