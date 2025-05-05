'Полегла почти вся рота, а он выжил': как погиб известный чемпион Европы, который защищал Украину и не увидел рождения сына

Прошел год, как ушел из жизни чемпион Европы по тяжелой атлетике и бывший лидер сборной Украины Александр Пелешенко, который после полномасштабного вторжения РФ воевал в составе ВСУ в самых горячих точках фронта. В страшную годовщину жена погибшего спортсмена и защитника Диана рассказала, что случилось с ее любимым, жизнь которого пытались спасти в одной из лучших больниц страны.

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По словам любимой Александра, он смог оставаться почти невредимым даже тогда, когда враг убил почти целую роту его собратьев, однако, меняя место службы, попал в ужасную аварию.

"4 мая прошлого года я помню как сегодня. Да и весь этот год, кажется, я по дням помню. Подготовка к Пасхе, отличное настроение, бегу за покупками, потому что должна приехать сестра, а на неделе – Саша, у друзей крестины 17-го, Саша – крестный. Все прям классно, беременности 5-я неделя, планируем вместе уже всем по его приезду рассказать, родителям сделать сюрприз, заказать конвертики, и остальное", – вспомнила Диана в своем Instagram.

"Иду из магазина с теми пакетами, и тут звонок нашего друга: "Диана, Саня в ДТП попал". На часах 16:15. Я сразу же о деталях: как, где, когда. Мы же буквально полтора часа как говорили. В ответ: "Ничего не знаю. Набрал полицейский с места происшествия, как последний вызов был". На мой вопрос какое состояние, в сознании или нет – ничего. Госпитализировали в больницу", – рассказала жена.

Диана призналась, что свой крик и плач на Лятошинского помню, как будто это произошло только что: "В один момент такая неясность. Звонок сестре, родителям, подруге, бегу домой, пробую что-то выяснять, на телефоне, собрала силы вместе, родители летят на Киев. Надежда есть".

"Буквально за пару дней до того Сашу перевели в другое подразделение, и надо было ехать из Покровска в Глухов. И я же еще такая: не пускайся в дорогу ночью, потому что дороги не знаешь, да и ночь, куда, лучше утром. Проклятый этот Глухов, и та дорога, проклятая та служба... Саша же всегда с Добрым, и всегда на собственной машине. И не первый раз в такую дорогу, и ночью, и все, и всякое", - вспомнила тот ужасный день женщина.

Тогда товарищ Пелешенко снялся с выезда и отправился к Александру. Спортсмен находился в реанимации больницы Мечникова в Днепре. Но не мог сообщить каких-то деталей о состоянии друга, ведь официально не был его родственником. Было известно лишь то, что состояние стабильно тяжелое.

Диана в это время успокаивала себя мыслями, что это сильная больница, где спасла очень много военных. С утра жена вместе с родителями отправилась в Днепр: "Пишу сообщение в телеграм, чтобы пришел в себя, пока я еду. По состоянию изменений никаких".

"На АЗС уже в самом Днепре взяла кофе, и говорю такая маме самое страшное, что было в голове: "А вдруг он умрет?!". Но нет - не может такого быть! Саша же - сильный. Он из всех заданий, из всех вылазок, из всех эвакуаций на боевых, из всех боевых - всегда выживал. В Марьинке погибла почти вся рота, но он выжил, и здесь выживет. А Орехов, "наступление" 2023-го, выжил же, и здесь выживет", - успокаивала себя жена.

"Больница. Реанимация. Подхожу, вижу, и ноль эмоций, реально - ноль. Мама плачет. Я просто стою. Эти все трубки, аппараты, сердце бьется вижу, значит хорошо. Мне дают какое-то средство, говорят выпейте, и врач такой: "Надо поговорить". Я спрашиваю: "Что это? У меня только пятая неделя беременности, можно?" Он такой: "Нет, тогда не надо". Я выдавливаю из себя: "Все нормально будет?". А он: "Извините, шансов нет". И это "шансов нет" до сих пор в голове", - с болью рассказала Диана.

Врач честно сказал женщине, что она может сейчас может попрощаться и ехать готовиться к похоронам, а его как военного привезут должным образом.

"Да как же это? Не может так быть! Я просто сползла по той больничной стене. Не знаю, сколько времени прошло. Вышли на улицу. И такой неистовый, невыносимый, болезненный и несправедливый крик. Я не верю. Не хочу. Не могу. Папа держит, мама рыдает рядом. Что делать? Остаемся. Он жив. Врач может ошибиться. Папа: "Ты должна держаться, и надо ехать", - вспомнила жена Александра.

Пока ехали, в голове женщины проносился миллион мыслей: "Душа не то что болит, она разрывается. Всю дорогу, 10 часов плач, вспоминания, а чего так, может, еще вдруг, не верю. Приехали домой. Я отрубилась просто. Снится сон: наша квартира в Киеве, Саша открывает дверь. Я резко подрываюсь, а то мама. Я такая: "Мам, ну чего ты зашла, я думала, что это все сон".

6-го мая 2024 года в семь утра папа получил звонок, что сердце 30-летнего известного чемпиона остановилось.

"Я спала. Слышу крик в доме, все поняла. Не хочу вставать. Какие тяжелые будут дни. Наставление себе: "Я сильная. Я должна сохранить ребенка". Я сохранила его. И ты так и не увидел его. Это была одна из твоих самых больших мечтаний. Я делаю все теперь за нас двоих", - отметила Диана, которая в декабре 2024-го родила сына.

"Было разное, честно, особенно за последние два года. Мы справились со всем. Но в меру нереальной несправедливости, тебя нет. Я до сих пор не смирилась. Но теперь у меня есть Давид. И среди всего этого, это такое счастье. Может, это ты там договорился, чтобы у нас все было хорошо? Забрали тебя. А дали его", - задается вопросом жена.

По словам Дианы, Саша всегда боялся погибнуть от бессмысленности, от какого-то бессмысленного приказа, распоряжения или задания.

"И так оно произошло... И эта ситуация до сих пор не укладывается в голове. Как так получилось? Усталость, истощение, бессонные ночи, сложнейшие 2 года... Но это же ты - такой сильный, смелый, открытый к этому миру, добрый. И так хотел жить. Сколько было планов: своих, наших, спортивных. Хотел вернуться в спорт, хотел прославить Украину. Хотел увидеть родителей... Хотел дождаться ребенка... И как хотел снимать различные видео с нашими малышами. Боль. Ты будешь всегда в сердце - моем! Нашем!" - поставила точку любимая.

Пелешенко был уроженцем города Петрово-Красноселье в Луганской области, который сейчас оккупирован российскими войсками. Александр занял четвертое место на чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне, а затем остановился в шаге от пьедестала на Олимпийских играх-2016 в Рио.

"Был нацелен только на медаль. Ожидал не меньше "бронзы". На тренировках поднимал по 400 кг. Много сил ушло на тренировочный процесс. Вес удерживал, перелет, акклиматизация, травму долго залечивал. Очень много сил отдал на рывок. Это все влияет очень. Да, с чемпионата Европы добавил к своим результатам еще 13 кг. Но сегодня не мой день", - рассказывал после Олимпиады тяжелоатлет в интервью segodnya.ua.

А вот в Европе следующие два года украинцу не было равных. Луганец выиграл первенство континента в 2016 году, а затем и в 2017-м. Но в 2018-м его отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста. Наказание тяжелоатлета заканчивалось в 2026 году. А до того он был очень востребован, как специалист. По словам друзей, у него было много предложений по тренерской работе из-за рубежа.

Но с первых дней полномасштабного российского вторжения в феврале 2022-го Александр взял в руки оружие и присоединился к ВСУ: "Я не выбирал профессию, моя Украина нуждалась в помощи, помощи каждого из нас. Мы - сильная страна и станем еще сильнее".

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