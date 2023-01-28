Подруга защитника сборной Аргентины Лисандро Мартинес произвела настоящий фурор у себя Instagram, приняв участие в знаменитом бразильском карнавале. Мури Лопес Бенитес выложила снимки своего откровенного наряда, спровоцировав волну восторженных комментариев у подписчиков.

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В кадре 24-летняя красотка запечатлена в "голом" костюме, который практически не скрывает всех ее упругих форм.

Отметим, что Мури Лопес не первый год феерит на подобном мероприятии. Год назад снимки красотки также собрали множество "лайков".

Мартинес и Бенитес встречаются с 2008 кода. Они познакомились в 10-летнем возрасте и с тех пор практически не расстаются.

Месяц назад Мартинес вместе с аргентинской командой выиграл ЧМ-2022. Футболист принял участие в пяти из семи матчей в Катаре.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться красоткой.

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