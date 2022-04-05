Parimatch Foundation передал два современных аппарата ИВЛ для Охматдета

Благотворительный международный фонд Parimatch Foundation продолжает направлять усилия на помощь украинцам в условиях военной агрессии Hоссии против Украины. Два новых аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 2,5 миллиона гривен Фонд передал для национальной детской специализированной больницы (НИСЛ) Охматдет — крупнейшей детской больницы Украины. Эти аппараты помогут спасать жизнь детей, нуждающихся в применении искусственной вентиляции легких.

Заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций больницы Александр Урин отметил важность такой помощи для медиков:

“Аппараты уже установлены и работают. Parimatch Foundation сделал большой подарок всем, кто будет лечиться с помощью этих аппаратов. Это касается всех пациентов, у которых есть проблемы с дыханием, причины этого могут быть разные, начиная от острого отравления и до черепно-мозговых травм, операций и т.д. Сейчас мы оказываем помощь не только детям, но всем пострадавшим от войны, всем, кто к нам обращается.

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Если спросить любую реанимацию мира о самой неотложной проблеме, вам скажут, что нужны респираторы. Их слишком много не бывает, всегда должно быть 25% аппаратуры, которая сейчас не эксплуатируется, ведь в случае возникновения повреждения основных аппаратов должна быть возможность быстрой замены. А у нас чаще всего бывает так, что аппаратов ровно столько, сколько и больных. И это просто беда. Поэтому я очень благодарен Фонду за помощь!”

Отметим, что за месяц полномасштабной войны детская больница Охматдет в Киеве фактически превратилась в полноценный госпиталь, где непрерывно лечат детей и взрослых, получивших ранения в результате обстрелов российских войск.

Поддержка медиков необходима, ведь они ежедневно спасают сотни жизней. Директор представительства международного благотворительного фонда Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра уверен, что вместе мы можем не только облегчить работу врачей, ежедневно борющихся за человеческую жизнь, но и приблизить нашу победу.

“В это сложное для всей Украины время международный благотворительный фонд Parimatch Foundation аккумулирует все силы в поддержку Украины. В мирное время Фонд делал все возможное, чтобы улучшить здоровье и благосостояние общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучению. Сейчас мы работаем ради одной цели — помощи мирному населению Украины, оказавшемуся в горячих точках. Дети — наше будущее и поэтому мы должны делать все возможное, что в наших силах чтобы помочь им. Аппараты помогут спасти жизнь. Ведь цель нашего фонда – заботиться о будущем поколении.”

Напомним, что с начала полномасштабной войны фонд Parimatch Foundation открыл сбор пожертвований для помощи мирному населению Украины. Все собранные средства идут на закупку и доставку продовольствия, медикаментов, вещей первой необходимости, а также организацию эвакуации с временно оккупированных территорий нашей страны и территорий, где ведутся боевые действия.

Задонатить можно любую комфортную сумму, переходите по ссылке и присоединяйтесь к помощи: https://pay.fondy.eu/s/4LoFuOxi

Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд помощи детям!