'Папа, я не могу разбудить маму'. Британскую рекордсменку нашла мертвой ее 4-летняя дочь

Известная британская плавчиха Хелен Смарт внезапно умерла в 42 года, сообщает NY Post. Вице-чемпионка мира на короткой воде 1999 года и победительница чемпионата Европы среди юниоров 1996 года трагически скончалась во сне в своем доме в Уигане.

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Причина смерти на момент публикации этой новости не установлена. По словам матери Хелен, семья отдыхала на берегу озера Конистон в Озерном крае, когда рано утром ее 4-летняя дочь нашла ее без сознания. Ребенок пошла к отцу, сказав: "Папа, я не могу разбудить маму".

Мать Смарт рассказала, что ее дочь никогда не страдала какими-либо серьезными заболеваниями, кроме небольшого отека колена. Хелен Смарт выиграла четыре подряд чемпионата Великобритании с 1997 по 2000 год, а также представляла Англию на Играх Содружества 1998 года, взяв бронзу в 200-метровке на спине.

Во время квалификационных заплывов на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Хелен установила британский рекорд.

Уйдя из плавания, она стала директором общественной начальной школы Уорсли Меснес в Уигане, где продолжала работать до своей смерти.

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