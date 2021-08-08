Падение Украины на Олимпиаде: в чем проблема и что делать дальше

В Токио яркой церемонией закрытия завершились XXXII летние Олимпийские игры. Украина превзошла ожидания аналитиков по количеству медалей, но показала худший результат в истории.

В Японии наши спортсмены завоевали 19 наград, что стало повторением результата Игр в Лондоне-2012. Несмотря на то, что в Рио-2016 "желто-синие" добыли на 8 наград меньше, в Токио в общем зачете украинцы стали лишь 44-ми. Это худший показатель за время выступлений команды на Играх (включая зимние, если спортсмены добывали медали).

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Да, впервые в истории мы стали медалистами в теннисе и женском дзюдо, где бронзовые медали завоевали Элина Свитолина и Дарья Белодед соответственно, но общий результат удручает.

Самыми успешными для украинцев по-прежнему остаются первые для нашей страны во времена независимости старты в Атланте. В 96-м "желто-синие" завоевали девять золотых медалей и стали девятыми в общем зачете.

Звезды американских Игр всем хорошо известны – Владимир Кличко, Лилия Подкопаева, Катерина Серебрянская, Инесса Кравец, чей мировой рекорд в тройном прыжке (15,50 м) был побит именно в Токио. Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас улетела на 15,67 м

В олимпийском Сиднее Украина взяла всего три "золота", но уже в Афинах-2004 практически повторила атлантский успех. В столице Греции наши спортсмены взяли 22 награды, из которых восемь были самого драгоценного метала.

Двукратной олимпийской чемпионкой в Афинах стала Яна Клочкова, также на наивысшую ступень пьедестала поднимались Ирина Мерлени и Эльбрус Тедеев (борьба), Владимир Никитин (прыжки на батуте), Валерий Гончаров (спортивная гимнастика), Елена Костевич (стрельба), Наталья Скакун (тяжелая атлетика).

После греческих Игр результаты украинцев планомерно пошли на спад и достигли своего дна в 2021 году. В Пекине-2008 у нас было семь золотых медалей, в Лондоне – пять, в Рио – две. В Токио лишь Жан Беленюк сумел стать олимпийским чемпионом.

Результаты Игр в Токио должны стать сигналом для государства. Наши чиновники должны понять, что советская система подготовки больше не работает. За последние 25-30 лет спорт шагнул далеко впереди, особенно в сфере фармакологии. Не просто так легкоатлетка Анна Рыжикова и бадминтонист Артем Почтарев после выступлений в Токио жаловались именно на то, что их главная проблема – отсутствие условий для реабилитации и восстановления.

Почтарев вообще заявил, что этот аспект у украинских спортсменов находится на нуле. "У нас реабилитация на минусе. То есть человек тренируется, переносит невероятные нагрузки, а реабилитации – ноль. Хочу, чтобы об этом кричали вслух", – сказал спортсмен.

Государству нужно прекратить вкладывать средства в профессиональный спорт, а развивать массовый. Не зря Олимпиада-2024 в Париже объявлена молодежной и урбанистической. Там ставка будет сделана на виды спорта, которые максимально доступны. Таковы современные реалии…