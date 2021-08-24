От Кличко до Белодед: самые успешные спортсмены независимой Украины

Слезы, медали, гимны... За 30 лет Украина и праздновала со своими атлетами, и грустила, и как могла отстаивала их права, чтобы снова радоваться победам. OBOZREVATEL вспомнил звезд украинского спорта, которые зажигались в разные десятилетия независимости и сделали очень много для создания позитивного имиджа своей страны.

Звезды 1990-х

Помимо смешных свитеров, тетрисов и Макдоналдса лихие 90-е открыли для Украины и целую плеяду звезд спорта. Подкопаева, Кличко, Серебрянская, Зубрилова, Шевченко, Медведев... Не удивляйтесь, что здесь нет легендарного украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки. Никто не забыл о его рекордах. Но все-таки о нем заговорили еще во времена СССР, а олимпийским чемпионом Бубка стал на Играх-1988 в составе сборной Союза.

Видео дня

1. Лилия Подкопаева (спортивная гимнастика)

Карьера двукратной олимпийской чемпионки 1996 года по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой получилась яркой, но очень стремительной. В 17 лет после победы в многоборье на Играх в Атланте ей стоя аплодировал президент США Билл Клинтон и 45 тысяч зрителей в зале. А в 18 чемпионка мира и Европы завязала со спортом из-за травм. Однако в 90-х ее фамилию в Украине не знал только ленивый. А на мастер-классы за границей выстраивались очереди.

Один из фирменных элементов Лилии – двойное сальто вперед с поворотом на 180° – больше не удалось повторить ни одному спортсмену в мире.

2. Екатерина Серебрянская (художественная гимнастика)

До 2021 года Екатерина Серебрянская оставалась единственной, кто побеждал на Олимпиаде, помимо россиянок. Эту медаль крымская красавица считает самой долгожданной и трудной. А на ковре абсолютная чемпионка мира покоряла не только техникой, но невероятной грацией и женственностью.

Екатерина оказалась очень востребована и после спортивной карьеры защитила кандидатскую, работала на телевидении, основала свое модельное агентство, потом – студию для детей. И стала настоящим экспертом по здоровому образу жизни.

3. Владимир и Виталий Кличко (бокс)

В мире спорта украинские братья-боксеры гремели ни одно десятилетие. Но впервые по-настоящему заявили о себе, когда в 1996 году Владимир Кличко стал олимпийским чемпионом Атланты. А в 1999 году уже Виталий стал чемпионом мира WBO в профессионалах, нокаутировав во втором раунде британца Херби Хайда.

В июле 2011 года Виталию и Владимиру удалось осуществить на первый взгляд невероятную мечту – собрать в одной семье все самые престижные чемпионские пояса в супертяжелом весе. И если за границей вы скажете, что из Украины, то собеседник с вероятностью 99% вспомнит именно Кличко или Шевченко.

4. Инесса Кравец (тройной прыжок и прыжок в длину)

На протяжении 26 лет имя украинки Инессы Кравец значилось во всех списках рекордов легкой атлетики. Ее тройной прыжок на 15,50 метра на чемпионате мира-1995 в Гетеборге казался фантастическим. А мировой рекорд держался до этого лета и был побит уже на Олимпиаде в Токио.

При этом Кравец хорошо прыгала и в длину. На Играх в Атланте-1996 она вполне могла стать владелицей двух медалей. Но после "золота" в тройном ей просто не хватило времени, чтобы восстановиться и для квалификации прыжка в длину.

5. Андрей Шевченко (футбол)

Да, в 90-х у Андрея Шевченко еще не было победы в Лиге чемпионов и "Золотого мяча". Это все пришло позже – с итальянским "Миланом". Но на заре своей карьеры украинский нападающий в паре с Сергеем Ребровым снова заставил Европу говорить о киевском "Динамо", устроив погром "Барселоне"! А затем довел украинскую команду до полуфинала Лиги чемпионов.

В 1999 году Шевченко за рекордные для украинского футбола 25 миллионов долларов продали в Милан, где за семь лет он выиграл все, что мог. А затем оказался и хорошим тренером, выиграв со сборной Украины свой дивизион Лиги наций и дойдя до четвертьфинала Евро-2020.

6. Елена Зубрилова (биатлон)

Украинская, а затем и белорусская биатлонистка Елена Зубрилова – одна из тех спортсменок, кто попал под так называемое проклятье зимних Олимпиад. Собрав целую коллекцию медалей на чемпионатах мира, а это 14 наград в составе сборной Украины, Елене не удалось подняться на пьедестал ни на одних из трех Игр. Даже после смены гражданства в 2002 году.

Однако отсутствие олимпийской медали не делает трехкратую чемпионку мира Зубрилову менее выдающейся спортсменкой. Благодаря ее победам на трассе тысячи украинцев влюбились в биатлон. А ее соперничество со шведкой Магдаленой Форсберг и немкой Уши Дизл уже считается классикой.

7. Евгений Браславец и Игорь Матвиенко (парусный спорт)

Сейчас не все об этом и вспомнят, но в Украине жили настоящие звезды парусного спорта, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Евгений Браславец и Игорь Матвиенко. Браславец даже был знаменосцем на открытии Олимпады-2000 в Сиднее.

Однако в 2014 году после присоединения Крыма к России Евгений, который живет в Симферополе, получил паспорт гражданина РФ и выигрывал регаты уже под другим флагом.

8. Оксана Баюл (фигурное катание)

Баюл стала первой олимпийской чемпионкой Украины, которая приехала на Игры уже своей командой. В 1994 году в Лиллехаммер 16-летняя Оксана прилетела в статусе чемпионки мира и подтвердила свой уровень. Сначала она откатала одну из лучших коротких программ в истории. А затем, несмотря на то, что на тренировке перед произвольной ей коньком повредили голень и наложили швы, Баюл на обезболивающих вырвала свое "золото".

Гимн Украины для награждения искали больше часа, настолько не верили в победу днепрянки. Но ее образ лебедя навсегда остался в памяти любителей спорта.

Сейчас Баюл живет в США: забыла скандал с пьяной аварией, счастлива в браке и тренирует дочку, возможно, будущую чемпионку.

9. Марина Ткаченко (баскетбол)

В 1995 году на чемпионате Европы по баскетболу женская сборная Украины впервые выиграла крупный турнир в командном виде спорта. И повторить тот успех на взрослом уровне никто в нашей стране не может до сих пор. Безусловным лидером Украины на том золотом Евробаскете была Марина Ткаченко, набиравшая более 17 очков за игру. Ранее в 1992 году Ткаченко стала олимпийской чемпионкой в составе команды СНГ.

Ткаченко успела поиграть за границей – в Венгрии ее боготворили и предлагали гражданство. Но Марина вернулась в Киев, и после четвертого места на Олимпаде-1996 решила вместе с мужем создать свой женский клуб ТИМ-СКУФ – один из самых титулованных в истории независимой Украины.

10. Андрей Медведев (теннис)

В 1992 году стало ясно, что в Украине появилась новая теннисная звезда. 18-летний Андрей Медведев выиграл три турнира, поднявшись сразу на 24 место в мировом рейтинге. В следующем году он выиграл еще три крупных старта и взлетел на четвертое место в рейтинге. И до сих пор остается единственным украинцем, который пробился на итоговый чемпионат ATP.

К сожалению, несмотря на все его победы, Медведеву так и не покорился ни один из турниров "Большого шлема". Хотя в 1999 году на "Ролан Гаррос" Андрей разобрался с Питом Сампрасом и дошел до финала, где уступил еще одной легенде тенниса, американцу Андре Агасси. А сейчас является капитаном мужской сборной Украины.

Звезды 2000-х

1. Яна Клочкова (плавание)

Никто не принес Украине столько олимпийского "золота", сколько королева бассейна Яна Клочкова. "Золотая рыбка" из Симферополя доминировала в плавании на дистанциях 200 и 400 метров комплексом с 2000-го по 2004 года, четыре раза став олимпийской чемпионкой. А было еще и 14 мировых подиумов!

После триумфа на Играх в Сиднее-2000 и Афинах-2004 Яна более чем заслуживала стать знаменосцем сборной. И за год до официального прощания со спортом Клочкова просто вынесла флаг Украины на открытии Олимпады-2008 в Пекине, а в бассейне даже не стартовала. Сейчас пловчиха воспитывает 11-летнего сына, признается, что наконец-то счастлива, но свою личную жизнь не афиширует.

2. Станислав Медведенко (баскетбол)

На старте 2000-х Станиславу Медведенко посчастливилось поиграть за "Лос-Анджелес Лейкерс" бок о бок с такими легендами, как Кобби Брайант и Карл Мэлоун. В той звездной компании Медведенко дважды становился чемпионом НБА, оставаясь самым титулованным украинским баскетболистом.

Кто знает, сколько всего мог бы еще выиграть украинский великан, если бы не тяжелые травмы. В итоге в 2007-м в возрасте всего 28 лет Медведенко вынужден был завершить карьеру. А затем входил в тренерский штаб сборной Украины на ее единственном в истории чемпионате мира-2014.

3. Ольга Харлан (фехтование)

13 лет назад в Китае четыре очаровательные фехтовальщицы принесли Украине золотую медаль Олимпиады в командной сабле. И взошла новая спортивная звезда - Ольга Харлан. С тех пор на Играх Харлан собрала полный комплект наград и даже стала прототипом для куклы Барби. Но первой сабле мира последних лет не хватает личного "золота" Олимпиады.

За этим "золотом" 6-кратная чемпионка мира отправлялась в Токио-2020, но не справилась с психологическим давлением. С другой стороны, появился шанс увидеть Ольгу на Олимпиаде в Париже. Ведь до Токио ходили слухи, что, осуществив свою мечту, 30-летня саблистка сделает паузу в карьере или завершит ее, как подруги по золотой четверке ОИ-2008 Галина Пундик и Елена Хомровая.

4. Василий Ломаченко (бокс)

Аккерманец Василий Ломаченко считается одним из самых техничных боксеров в истории бокса. Не зря же его прозвали "Хайтек". Украинец сначала выиграл все возможное и невозможное в любительском боксе, став олимпийским чемпионом 2008 и 2012 годов. А затем ринулся покорять профессиональный ринг и добыл титул всего в третьем бою, повторив рекорд, продержавшийся почти 40 лет.

Для завоевания чемпионского пояса во второй весовой категории Ломе понадобилось всего семь поединков, а №1 в трех весах он стал уже в 12-м. Что раньше не удавалось никому! Причем под натиском Василия даже мега-опытные бойцы теряли уверенность и просто отказывались продолжать поединок. Хотя большая тут заслуга его отца и гениального тренера Анатолия Ломаченко.

5. Елена Костевич (пулевая стрельба)

На счету 36-летней украинской красавицы Елены Костевич уже пять Олимпиад и четыре награды, в том числе бронзовая медаль Токио-2020 в миксте. Но начиналось все в 2004-м на Играх в Афинах, где юная спортсменка обставила всех и взяла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета.

Вот уже на протяжении почти 20 лет украинка – фаворитка топовых турниров, собравшая целую коллекцию наград на чемпионатах мира и Европы. Помимо всего этого, Елена успевает воспитывать трехлетнюю дочь и выпекать штрудели в Австрии, где живет с мужем. Но выступает за Украину.

6. Ирина Мерлени (борьба)

Миниатюрная Ирина Мерлени вписала свое имя в историю Олимпийских игр, как первая чемпионка в женской борьбе, которая дебютировала в Афинах-2004. А ее эмоциональная реакция и радостный прыжок на судью стали хитом в сети.

Перед Олимпиадой-2008 трехкратная чемпионка мира сделала паузу, родив сына, но потом вернулась на ковер, дважды став призером ЧМ и завоевав "бронзу" на Играх в Пекине.

В 2013 году Мерлени включили в Зал Славы Международной федерации объединенных стилей борьбы. А после окончания карьеры Ирина увлеклась пением и танцем на шесте и уже имеет золотые награды на украинском чемпионата по полденсу. Планировала ехать и на международные соревнования, но помешала пандемия.

7. Руслан Пономарев (шахматы)

В 2002 году Руслан Пономарев стал первым в истории независимой Украины чемпионом мира по шахматам. И заставил говорить о себе как о новой силе на мировой доске. А то, что корона никуда от него не денется, стало ясно четырьмя годам ранее, когда 14-летний Руслан оказался самым молодым гроссмейстером мира.

Пономарев помог сборной Украины дважды победить на шахматной Олимпиаде, а также выиграть командный чемпионат мира 2011 года. Последние пару лет Руслан, который живет в Испании, в турнирах практически не участвует.

8. Анна Бессонова (художественная гимнастика)

У невероятно одаренной украинской гимнастки Анны Бессоновой нет олимпийского "золота", но это не мешает ей быть одной и самых талантливых "художниц" в истории. Тем более "золото" Олимпийских игр Анна не получила далеко не по своей вине. Подковерные игры и влияние тренера сборной России Ирины Виннер не позволили Бессоновой подняться выше третьего места в Афинах-2004.

А в Пекине-2008 судьи и вовсе хотели оставить ее без медали своими скандальными оценками. За украинку, которую довели до слез, вступились даже китайские зрители! Вторая "бронза" Анны уж точно была на вес "золота".

Сейчас гимнастка, завоевавшая 24 медали на чемпионатах мира, счастливо живет в США и воспитывает маленького сына, которому еще нет и года.

9. Руслан Федотенко (хоккей)

Воспитанник киевского "Сокола" Руслан Федотенко в юном возрасте покинул Украину и отправился искать счастье в Северную Америку. После яркой игры в низших лигах Федотенко заметили в НХЛ, и в 2000 году он стал игроком "Филадельфии Флайерз". А четыре года спустя уже в составе "Тампа-Бэй Лайтнинг" Руслан стал первым украинским обладателем Кубка Стэнли.

И не просто числился в составе "Молний", а забил 12 шайб в 22 поединках плей-офф и оформил дубль в решающей игре финала против "Калгари Флеймз" (2:1). После чего Руслан привозил кубок в Киев на лед "Авангарда" и "выгулял" его на Майдане. А спустя пять лет снова стал чемпионом НХЛ, уже с "Питтсбург Пингвинз".

10. Наталья Добрынская (многоборье)

Жизнь многоборки Натальи Добрынской где-то похожа на сказку с настоящей драмой и счастливым концом. Пиком в карьере легкоатлетки стала победа на Олимпиаде-2008 в Пекине. Весной 2012 года Добрынская выиграла чемпионат мира в помещении с новым мировым рекордом, сделав заявку и на "золото" Олимпиады в Лондоне.

Но через две недели ушел из жизни муж и тренер Натальи Дмитрий Поляков, у которого произошел стремительный прогресс онкологического заболевания. От этого удара спортсменка не оправилась. С Олимпиады-2012 она снялась по ходу турнира и в 2013 году завершила карьеру. Однако затем нашла свое счастье с героем телешоу "Холостяк" Константином Евтушенко, от которого родила троих детей.

Звезды 2010-х

1. Дарья Белодед (дзюдо)

Самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед считалась и главной фавориткой на олимпийское золото Токио. В 2019-м в своей категории до 48 кг она выиграла все крупные турниры, добавив к "золоту" мира чемпионат Европы и Европейские игры. Противники боялись Белодед. И ходили слухи, что в Японии под украинскую "Анаконду" специально готовят новую соперницу.

Но в итоге соперникам Дарьи помог коронавирус. Она пострадала от переноса Игр на год – девушке было тяжело держать вес 48 кг со своим ростом, а переходить в категории до 52 кг накануне Олимпиады было рискованно. Но "бронза" Ігр в 20 лет тоже отличный результат. И в том, что на Олимпиаде Белодед еще возьмет свое "золото", сомневаться не приходится.

2. Олег Верняев (спортивная гимнастика)

Как-то так повелось, что брусья стали коронным снарядом украинских гимнастов. На Олимпийских играх на них побеждали Рустам Шарипов, затем Валерий Гончаров. А в 2016-м в Рио пришла очередь и Олега Верняева. Однако в Бразилии Верняев сделал то, что не удавалось его коллегам. Дончанин замахнулся на победу в многоборье и был очень близок к цели, но получил "серебро", при этом став чемпионом Игр в упражнениях на брусьях.

За два года до Олимпиады в Рио Верняев выиграл чемпионат мира, а в 2015 году первым в истории Украины выиграл Кубок мира по спортивной гимнастике. Также на его счету три "золота" Европейских игр и шесть титулов чемпиона Европы. Пополнить копилку Олег рассчитывал на Олимпиаде-2020, но в его пробе нашли допинг и отстранили на четыре года. В ответ Верняев пообещал очистить свое имя и обратился в суд.

3. Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко (биатлон)

Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко - каждая из этих биатлонисток - выдающаяся спортсменка, у которой есть медали чемпионатов мира и Европы. Но больше всего они заставляли нервничать соперниц по лыжне именно в эстафете, начиная с чемпионата мира 2013 года, где взяли "серебро".

А валидольная, но поэтому такая сладкая победа украинской четверки на Олимпийских играх-2014 в Сочи навсегда останется в памяти болельщиков. Как и эмоциональный финиш Пидгрушной с сине-желтым флагом в России.

4. Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк мог быть уже и двукратным олимпийским чемпионом. Но Игры в Рио-2016 обернулись судейским скандалом в финале и серебряной медалью для украинца. Хотя многие считали, что он заслужил "золото". Но Беленюк не опустил рук.

Статус депутата и работа в Раде не помещали борцу полноценно готовиться и победить сначала на чемпионате мира, а затем и на Олимпиаде-2020. При этом "золото" Беленюка стало единственным для Украины в Токио. И Жан отпраздновал его гопаком.

5. Юрий Чебан (гребля)

Многие большие победы каноиста Юрия Чебана – это сплошная драма. Но и 200-метровка – такая дистанция, где произойти может все, что угодно, а один гребок решит судьбу олимпийского "золота". И если Игры в Лондоне в 2012 году Юрий выиграл достаточно спокойно, захватив инициативу чуть ли не со старта. То Рио-2016 оказалось для него огромным испытанием.

На Олимпиаде в Бразилии Чебан сначала с боями и протестами пробился в финал. А затем вырвал победу на финише, вывалившись из лодки! И стал одним из четырех украинцев, которые выигрывали две и более золотых медалей на Олимпиадах. Нельзя не вспомнить и эпичный финал чемпионата мира-2014 и гимн Украины в Москве, когда Юрий уже в финишном створе вырвал победу у россиянина.

6. Ярослава Магучих (легкая атлетика)

В 19-летней Ярославе Магучих уже сегодня видят будущую рекордсменку в прыжках в высоту. В свое время легкоатлетка побеждала на юношеских Играх, а в этом году выиграла бронзовую медаль взрослой Олимпиады. Хотя кто-то расценил это, как шаг назад, ведь у Магучих уже было "серебро" на Чемпионате мира-2019. Но не стоит забывать, что Ярославе только 19!

А потенциал у днепрянки просматривается действительно огромный. В 2021 году Магучих выиграла чемпионат Европы в помещении и ряд турниров, улетая даже за 2,06 метра. И теперь цель Ярославы, которая возглавила мировой рейтинг высотниц, побить мировой рекорд – 2,09 метра.

7. Александр Зинченко (футбол)

24-летний защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко быстро стал новым лидером сборной Украины и ее самым молодым капитаном. На Евро-2020 гол Зинченко в матче со Швецией помог "сине-желтым" впервые в своей истории пробиться в четвертьфинал.

В составе "МанСити" украинский футболист уже трижды выигрывал чемпионат Англии, брал Кубок и Суперкубок страны. А в минувшем сезоне дошел и до финала Лиги чемпионов, где был признан аналитиками лучшим игроком своей команды, хоть она и уступила "Челси" – 0:1.

8. Александр Усик (бокс)

Усик пришел в бокс поздно – в 15 лет, отказавшись от футбола. Но постоянная работа над собой быстро сделала из него звезду. В 2011 году Александр стал чемпионом мира среди любителей, в 2012-м выиграл олимпийское "золото" Лондона. А всего через четыре года, в сентябре 2016-го, побил рекорд Эвандера Холифилда и за 10 боев на профессиональном ринге завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

Победа над россиянином Гассиевым в финале Всемирной Суперсерии сделала Усика первым абсолютным чемпионом по боксу в истории Украины. Но на этом крымчанин не остановился, а пошел на штурм супертяжелого дивизиона. И уже 25 сентября может завладеть тремя престижными поясами, если выиграет у британца Энтони Джошуа.

9. Элина Свитолина (теннис)

В 2021 году первая ракетка Украины Элина Свитолина принесла стране первую медаль Олимпиады в теннисе – "бронзу". И расстроилась, что это не "золото", хотя непростые погодные условия в Токио ломали многих. Но Элина – максималистка. Бывший первый номер юниорского рейтинга в последние годы рвется и на взрослую вершину.

В сентябре 2017 года Свитолина стала третьей ракеткой мира, а через год первой из украинок выиграла Итоговый турнир WTA. Для полного счастья Элине не хватает только победы на "Большом шлеме". И, возможно, дополнительный импульс ей даст замужество - в июле украинка стала женой французского теннисиста Гаэля Монфиса.

10. Александр Абраменко (фристайл)

Украинские фристайлисты регулярно претендовали на олимпийский пьедестал в лыжной акробатике, но взобраться на него смог только Александр Абраменко, сотворив сенсацию на Играх 2018 года в Пхенчхане. В Корее николаевский спортсмен совершил исторический прорыв и принес Украине единственную медаль Игр.

А всего через год Абраменко подтвердил неслучайность своего успеха и выиграл уже серебряную награду чемпионата мира. После этого Александр брал небольшую паузу, женился, стал отцом. Но уже вернулся и вовсю готовится к Олимпиаде-2022 в Пекине, где впервые разыграют медали в командных соревнованиях лыжных акробатов.