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"Он просто болеет, причем неизлечимо". Путина загнобили российские болельщики после его телеграммы из Кремля

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
9,2 т.
Путин

Президент России Владимир Путин получил порцию насмешек от своих соотечественников после поздравительного послания в адрес ЦСКА в честь 100-летнего юбилея клуба. В своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава РФ "от души желает коллективу и ветеранам ЦСКА здоровья, успехов и удачи".

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"Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА – в числе признанных лидеров российского и мирового спорта. В красивой, напряженной борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплоченность, характер и волю, составляете достойную конкуренцию сильным соперникам", - говорится в тексте.

"Он просто болеет, причем неизлечимо". Путина загнобили российские болельщики после его телеграммы из Кремля

Российские болельщики высмеивают такую пафосную речь диктатора, иронизируя, что при составлении послания использовался искусственный интеллект.

"Сплошная банальщина, будто срисовано с черновика, которые он использует изо дня в день", - говорится в комментариях.

"Он просто болеет, причем неизлечимо". Путина загнобили российские болельщики после его телеграммы из Кремля
"Он просто болеет, причем неизлечимо". Путина загнобили российские болельщики после его телеграммы из Кремля

Многие стебутся про то, что Путин болеет за голландский клуб, напоминая на ордер МУС и трибунал в Гааге.

"Он просто болеет , причем неизлечимо", - пишут юзеры.

"Он просто болеет, причем неизлечимо". Путина загнобили российские болельщики после его телеграммы из Кремля

Путину соотечественники желают "выйти в окно".

"А как же хочется поднять рюмку за упокой... и праздновать,праздновать..." – не сдерживают эмоций россияне.

"Он просто болеет, причем неизлечимо". Путина загнобили российские болельщики после его телеграммы из Кремля
"Он просто болеет, причем неизлечимо". Путина загнобили российские болельщики после его телеграммы из Кремля
"Он просто болеет, причем неизлечимо". Путина загнобили российские болельщики после его телеграммы из Кремля

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