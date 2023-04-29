"Он просто болеет, причем неизлечимо". Путина загнобили российские болельщики после его телеграммы из Кремля

Президент России Владимир Путин получил порцию насмешек от своих соотечественников после поздравительного послания в адрес ЦСКА в честь 100-летнего юбилея клуба. В своей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава РФ "от души желает коллективу и ветеранам ЦСКА здоровья, успехов и удачи".

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"Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА – в числе признанных лидеров российского и мирового спорта. В красивой, напряженной борьбе вы неизменно демонстрируете блестящую подготовку, сплоченность, характер и волю, составляете достойную конкуренцию сильным соперникам", - говорится в тексте.

Российские болельщики высмеивают такую пафосную речь диктатора, иронизируя, что при составлении послания использовался искусственный интеллект.

"Сплошная банальщина, будто срисовано с черновика, которые он использует изо дня в день", - говорится в комментариях.

Многие стебутся про то, что Путин болеет за голландский клуб, напоминая на ордер МУС и трибунал в Гааге.

"Он просто болеет , причем неизлечимо", - пишут юзеры.

Путину соотечественники желают "выйти в окно".

"А как же хочется поднять рюмку за упокой... и праздновать,праздновать..." – не сдерживают эмоций россияне.

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