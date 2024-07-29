'Омерзительно!' Чемпионка ОИ из РФ после открытия Игр-2024 выдала бред о Европе, где 'мозги наперекосяк'

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова отметилась бредовым высказыванием об открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже. Приспешница режима Владимира Путина повторила штампы кремлевской пропаганды о низком уровне церемонии, а также якобы необразованности европейцев.

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Об этом Ишмуратова заявила в интервью телеканалу "Матч ТВ". Представительница страны-агрессорки, в которой массово объявляли о телевизионном бойкоте Игр, но позорно обсуждают якобы неинтересное событие, продемонстрировала свое презрение и пренебрежение к другим странам.

"Что касается открытия Игр и всего антуража, то там и трансвеститы, и педофилы, и всевозможная мерзопакостная картина. Не знаю, что творится с Европой. Кажется, что все мозги у них наперекосяк. Все то, что всегда считалось непотребным, сейчас там выставляется напоказ. И этому рукоплещут. Это омерзительно! С Францией творится явно что‑то не то. И меры безопасности оставляют желать лучшего", – сказала Ишмуратова.

Ранее стало известно, что видео с самыми яркими моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже было удалено со страницы организаторов в YouTube.

Как сообщал OBOZ.UA, поклонники певицы Леди Гаги остались недовольны ее выступлением на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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