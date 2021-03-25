Олимпийский чемпион жутко упал во время прыжка с трамплина. Видео

Олимпийский чемпион по прыжках с трамплина Даниэль-Андре Танде потерял сознание после страшного падения во время разминки на этапе Кубка мира в Планице, Словения.

27-летний норвежец во время прыжка потерял равновесие, после чего упал в снег, пролетев 78 метров вниз по склону. Дежурившая медицинская бригада оказала спортсмену первую помощь на месте. Затем Танде вертолетом был доставлен в больницу столицы страны Любляну. По предварительным данным, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Даниэль-Андре Танде является четырехкратным чемпионом мира по полетам на лыжах с трамплина. Чемпион Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях.

Дебютировал в Кубке мира на полетных соревнованиях в австрийском Бад-Миттерндорфе 11 января 2014 года, где занял 31 место. Спустя месяц Танде вошёл в состав своей сборной на Олимпийские игры в Сочи, но так как он был слабейшим звеном в команде, выступить в официальных соревнованиях норвежцу не удалось.

Первую победу в Кубке мира Танде одержал 22 ноября 2015 года, на старте сезона, в Клингентале, Германия.

В январе 2016 года на чемпионате мира по полетам на гигантском трамплине в австрийском Бад-Миттендорфе в составе команды Норвегии прыгун выиграл золотую медаль. Спустя месяц установил рекорд дальности полета на модернизированном трамплине в Куопио, равный 136 метрам (предыдущий рекорд был установлен Масахико Харадой в 1998 году).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зейфарт полностью разделась для журнала Playboy накануне старта очередного первенства планеты.