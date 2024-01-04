Ей было 15. Олимпийская чемпионка, с которой Путин нарушил закон России, выступила с заявлением

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катании Алина Загитова выступила в поддержку решения Владимира Путина выставить свою кандидатуры на выборы президента России, которые пройдут в марте 2024 года. 21-летняя спортсменка заявила, что действующий диктатор всегда поддерживал спорт.

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"Поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его. Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко", – цитирует фигуристку Агентство городских новостей "Москва".

Такие слова титулованной спортсменки спровоцировали бурную реакцию у болельщиков.

"Ну она никогда не отличалась умом и сообразительностью", "Вот так болеешь за фигуристок, а из них вырастают политические подстилки", "не зря же на путинги таскали, вот и пригодилась", "Загитова, конечно, много глупостей в прошлом году наговорила, но вот это не только глупо, но ещё и довольно мерзко", – критикуют Загитову фанаты.

Как сообщал OBOZ.UA, перед прошлыми выборами в РФ 3 марта 2018 года на московском стадионе "Лужники" состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. В мероприятии приняли участие многие известные спортсмены, в частности – 15-летняя Загитова, что запрещено законами РФ.

Согласно статьи 48, пункта 6, Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации": "запрещается привлекать к предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах".

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