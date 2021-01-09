Олимпийская чемпионка из России подожгла квартиру церковной свечой. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 15:27, 9.01.2021 Обновлено: 15:59, 9.01.2021

Олимпийская чемпионка Пекина по художественной гимнастике Дарья Шкурихина пострадала от пожара. У 30-летней двукратной чемпионки мира частично сгорела квартира в Нижнем Новгороде.

По сообщению Telegram-канала Mash. девушка в спальне накануне Рождества зажгла церковную свечу, которая и стала причиной происшествия.

Поставив свечку, Шкурихина ушла читать на кухню, где увлеклась, и забыла про открытый огонь. В реальность спортсменку вернул лишь дым, идущий по потолку. Когда Дарья зашла в свою комнату, она уже полностью горела. По словам россиянки у нее сгорели деньги и ценные вещи. Осталась нетронутой лишь олимпийская награда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нижнем Новгороде на бывшего боксера завели дело за избиение сына. Экс-спортсмен бил ребенка, пытаясь привить ему любовь к спорту.

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