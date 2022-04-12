В жизни появился смысл. Антрополог объяснила, почему оккупанты крадут в Украине блендеры, стиралки и даже белье

Украинский и российский режиссер, продюсер и медиаменеджер Александр Роднянский опубликовал объяснение социального антрополога Александры Архиповой, почему военные РФ, вламываясь в дома украинцев, воруют не только технику, но и нижнее белье. И дело здесь не только в бедности.

В Instagram Роднянский опубликовал фото офицера российской армии Коваленко Евгения Евгеньевича. Он украл из Бучи и городов под Киевом 440 кг имущества: инструменты, музыкальные колонки, стол, палатку и многое другое. В родной город Рубцовск (Алтайский край) мародер отправил 17 посылок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Режиссер также опубликовал примерный диалог российского солдата с матерью. В ходе разговора она просит у него украсть блендер.

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"Российский солдат звонит из Украины матери домой:

– Мама, я в Украине. Стреляют, страшно, прячусь в хате, тут такая мясорубка.

– Мясорубки не надо, возьми лучше блендер!" – описал диалог российского военного с матерью.

Он привел объяснение социального антрополога Александры Архиповой, которая рассказала, что руководит такими личностями. Она ранее писала, что вопиющая бедность российских регионов не единственная причина мародерства.

"Оно (мародерство, – ред.) обладает еще одним свойством – оно часто совершенно бессмысленно (и очень масштабно). 18 кг чужой поношенной женской одежды. Когда-то я прочитала про эксперимент. Людей приглашали участвовать в опросе, но при этом их специально занимали бессмысленными раздражающими действиями. При этом одна группа ждала в раздражении в комнате, где лежали всякие бесплатные копеечные печенья, ручки, календари, а вторые без этого. Потом их спросили, как они оценивали проведенное время. Первые – набравшие халявных печений и ручек – оценивали свои действия как более осмысленные, чем вторые. И вот война, с кем и за что воюем, не очень понятно, а тут есть простое действие – взять вещь, которая может в хозяйстве пригодиться. "Возьми дочке компьютер, для школы пригодится". В меня стреляли, танк сожгли, что делать дальше - страшно и непонятно, и вот она – награда за мой страх и мое унижение. Чей-то телефон. И я уже добытчик, и жизнь становится более осмысленной, в ней появляется задача и цель", – писала Архипова.

Социальный антрополог считает, что тормоза в этой ситуации отпустить легче тем, что часто это имущество находится уже в брошенном доме или квартире. Российский солдат считает, что "если я не возьму, то кто-то другой возьмет".

"Звучит убедительно. Но не все с этим согласны. СДЭК отказалась принимать к отправке посылки с товарами, если отправитель не может подтвердить право собственности на них – например, предоставив кассовый чек из магазина. Об этом приказ генерального директора Леонида Гольдорта от 5 апреля, который оказался в распоряжении "Медузы", – рассказал Родянский.

Напомним, ранее Александр Роднянский заявил, что Украина победит в войне с Россией. По его словам, на это есть несколько причин.