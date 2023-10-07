'Очень страшно от того, сколько могил на кладбище': Бех-Романчук – о потерях на войне в Украине

Прославленная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась своими эмоциями от жизни в Украине после начала полномасштабного вторжения. 28-летняя уроженка Хмельнитчины призналась, что в феврале-марте 2022 года она была шокирована случившимся и не могла в это поверить.

"Потом у меня было сильное стрессовое состояние. Оно очень долго продолжалось – я не могла смириться с мнением, что моего дома может не стать. Казалось, мы это смотрели только по телевизору и в фильмах, читали в книгах. А оно все происходит в реальной жизни", – цитирует легкоатлетку Tribuna.

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Марина отметила, что война тоже коснулась ее непосредственно.

"Отец Михаила Романчука был в армии, но не на передовой, а в тыловых работах. И тренер моего мужа тоже долго был в Одессе. Мои два двоюродных брата – военные. Также сейчас есть возможность, что они попадут на передовую. Очень многие друзья, которые тренируются со мной в манеже, пошли воевать", – сказала Бех-Романчук.

Спортсменка осталась под большим впечатлением от посещения могилы Владимира Андрощука. Чемпион Украины U20 по десятиборью погиб 25 января под Бахмутом.

Говорят, что люди очень адаптивны к стрессу и обстоятельствам, но эти вещи все равно не укладываются в моей голове. Мы буквально несколько дней назад ездили на могилу к Вове Андрощуку. У меня отняло язык. Я сидела с мужем и не могла поверить, что ему было всего 22 года. Молодой человек, у которого вся жизнь была впереди. И очень страшно, сколько могил на кладбище. Я вообще не знаю, какими словами описать эти ощущения", – подытожила спортсменка.

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