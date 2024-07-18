'Не будут участвовать'. МОК опубликовал 'унизительный запрет' для россиян, допущенных к Олимпиаде в Париже

Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде на церемонии открытия Игр-2024 (26 июля), сообщает пресс-служб Международного олимпийского комитета (МОК). На Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе выступят 15 российских и 16 белорусских спортсменов.

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Список нейтральных атлетов из России

Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все – велоспорт), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все – теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все – гребля на байдарках и каноэ) и Евгений Сомов (плавание).

"AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами", – говорится в пресс-релизе.

В тоже время МОК уточняет, что всем AIN "будет предоставлена возможность испытать это событие".

В МОК напоминают, что церемония открытия Олимпиады, которая касается нейтральных атлетов, будет проходит по такому же сценарию, который применялся для независимых олимпийских участников Олимпийских игр в Барселоне 1992 года (из бывшей Югославии).

В комментариях российские болельщики заявили, что это унижение.

"Спортсменам выступающим в нейтрале запрещено питаться в общей столовой и покупать сувениры)) такие они....", "А еще всех спортсменов пустят отдыхать на пляжах Сены и купаться в реке , а нейтральным запретят там отдыхать", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия впервые за 40 лет не будет транслировать Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. "Матч ТВ" решил, что миллионные расходы на покупку прав будут "неоправданными". Также олимпиаду не будут транслировать Первый канал и "Россия-1".

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