Норвежских гандболисток наказали за отказ выходить на матч в бикини

Спортсменки из женской сборной Норвегии по пляжному гандболу заработали штраф за то, что отказались играть в бикини. На матч за третье место на чемпионате Европы-2021 против Испании они вышли в шортах.

Как сообщает издание NBC News, таким образом они выразили протест против традиционной униформы, которая используется в этом виде спорта. За "неподобающую одежду" их команду оштрафовали на 1,5 тысячи евро.

Президент норвежской федерации гандбола Кари Гейр Лио рассказал, что на родине спортсменки тренируются и играют в шортах, но вынуждены одеваться по правилам Международной федерации гандбола, выступая за границей. В сборной просили разрешить им играть в шортах с самого начала чемпионата Европы, но им пригрозили штрафом и дисквалификацией.

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В поединке за третье место они решили выразить свое недовольство нынешними правилами. Отметим, что более удобная униформа не помогла норвежским пляжным гандболисткам одержать победу. Они проиграли Испании со счетом 0:2.

Победой Германии с таким же результатом закончился и финальный матч чемпионата Европы против Дании.

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