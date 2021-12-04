Непомнящий и Карлсен установили исторический рекорд чемпионатов мира по шахматам

Шестая партия в поединке за титул чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим установила рекорд по продолжительности в истории чемпионатов мира. Гроссмейстеры сделали 136 ходов, потратив на это чуть менее восьми часов.

Шахматисты побили рекорд Анатолия Карпова и Виктора Корчного, установленный в 1978 году в Багио (124 хода).

31-летний Карлсен, играя белыми, нанес первое поражение своему ровеснику из Брянска и повел в счете 3,5 - 2,5. До этого все пять партий завершились вничью. Седьмая игра пройдет 4 декабря. Белыми будет играть россиянин.

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Напомним, что матч за звание чемпиона мира по шахматам 2021 проходит в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года под эгидой ФИДЕ. Изначально матч был запланирован на вторую половину 2020 года, но был перенесён на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Для Магнуса Карлсена данный матч — уже пятый (2013, 2014, 2016, 2018, 2021) в борьбе за чемпионский титул, тогда как Ян Непомнящий участвует в матче за чемпионство впервые.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы даже без своих лидеров.