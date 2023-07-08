'Нельзя позволять убийцам': призер Олимпиады рассказала о допуске россиян к ОИ-2024 и тренировке с сиренами в Днепре

Известная украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, специализирующаяся на беге на 400 метров с барьерами, рассказала о давлении, которое оказывают наши спортсмены, чтобы не допустить представителей России и Беларуси на Олимпийские игры-2024 в Париже. Поскольку нельзя позволять соревноваться убийцам.

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Также в комментарии OBOZREVATEL чемпионка Европы и призер ОИ-2012 в эстафете 4х400 рассказала о том, как живут люди в ее родном Днепре под атаками оккупантов и можно ли готовиться дома во время войны.

"Будущая Олимпиада в Париже – это очень трудный для нас вопрос с точки зрения допуска россиян и белорусов. Мы со своей стороны стараемся как можно больше давить – в социальных сетях, общаемся со своими коллегами по видам, к тому же у нас очень сильная поддержка именно президента мировой легкой атлетики. Поэтому россияне и белорусы сейчас не соревнуются в легкой атлетике. И я надеюсь, что это решение останется в силе и дальше", – подчеркнула Анна.

Рыжикова надеется, что поскольку легкая атлетика – один из основных видов в олимпийской программе и самый масштабный с точки зрения количества участников и комплектов наград, то и другие виды спорта будут последовать их примеру и тоже отказывать в участии в международных соревнованиях спортсменам из стран-агрессоров.

"Потому что нельзя позволять им соревноваться с нами, потому что это и спортивные принципы, и человеческие. Я знаю, что цивилизованные страны все понимают. Нельзя позволять соревноваться оккупантам, тем, кто идет с войной и убивает людей, убивает наших атлетов, которые пошли защищать нашу родину. Я надеюсь, что все это понимают. Но мы все равно продолжаем доносить это до своих товарищей атлетов", – рассказала Анна.

Титулованная легкоатлетка родом из Днепра, который подвергается регулярным атакам со стороны российских оккупантов. И некоторое время ей было невероятно сложно жить за границей, но оставаться мыслями дома.

"В том году было очень тяжело, потому что я уехала из своего города где-то через месяц после начала полномасштабной войны и постоянно находилась за границей, чтобы иметь возможность регулярно тренироваться и соревноваться. Тогда я не понимала, что происходит в Днепре, постоянно листала новости и после каждой сирены звонила домой. Переживала очень страшно", – призналась Анна.

"Но сейчас, как и все, уже адаптировалась. Я была дома – с этого года я уже постоянно езжу в Днепр. Да, там тяжело готовиться, потому что когда включается тревога, надо прерывать тренировки и идти в бомбоубежище. А тревоги у нас очень часто Но я горжусь своим городом, потому что все люди помогают друг другу, это такой гуманитарный штаб", – считает Рыжикова.

Бегунья рассказала, что все ее знакомые и родственники вносят свой вклад в победу Украины: "Это круто, что украинцы так объединились. Я действительно горжусь этими людьми, потому что у нас сейчас очень много переселенцев. И я лично знаю, что люди делятся всем тем, что у них есть, предоставляют свое жилье, помогают одеждой, продуктами".

"Украина держится на том, что все очень сильно объединились. Да, в Днепре тяжело, но люди живут и продолжают работать. Но, конечно, я хочу, чтобы война закончилась как можно быстрее, и все вернулись в свои дома. Верим в лучшее" , – отметила спортсменка.

Анна, участвовавшая в Европейских играх и турнирах Бриллиантовой лиги, понемногу набирает обороты, однако еще не удовлетворена своей формой.

"О, я очень редко бываю довольна (улыбается). Сейчас я действительно набираю форму. У меня были некоторые сложности, но с каждым стартом я чувствую себя гораздо лучше, уже где-то на 80% это я. И к чемпионату мира я подойду в лучшей форме, потому что ради этого работаю. У меня сильная команда, которая очень помогает. И мы с тренером уверены, что все будет хорошо", – считает Рыжикова.

"На самом деле, у меня безумная поддержка, каждый делает все для того, чтобы на главном старте сезона блистала и показывала лучшие результаты. А я делаю все возможное со своей стороны и выкладываюсь всегда даже на все 110 процентов", – добавила спортсменка.

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