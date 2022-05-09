'Не там нацистов ищут': олимпийского чемпиона из РФ заклеймили позором после слов о 'даунах и болванах' в Норвегии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился скандальными высказываниями о норвежцах. Бывший лыжник сделал оскорбительное заявление о представителях этой страны после того, как спортсмен Ветле Шостад Кристиансен раскритиковал российскую атлетку Веронику Степанову за выступление в Кремле в поддержку войны в Украине.

В интервью Metaratings Тихонов обозвал норвежцев недалекими людьми. "Да они болваны отмороженные. Самое большое количество даунов – в Норвегии. Это люди, которые, имея самый большой фонд развития будущих поколений, имея сто миллионов на счету, будут жрать черствый хлеб. Это норвежцы. Любой норвежец. Я их органически терпеть не могу", – сказал Тихонов.

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В комментариях на сайте Sports.ru бывшего спортсмена назвали нацистом. "Дно пробито", "Не там нацистов ищут", "И эти люди еще что-то лечат про "денацификацию", "У нас все вокруг дауны, только живут все лучше нас", "Еще какие доказательства нужно, чтобы увидеть, что не в той стране, оказывается, ищут нациков?", "А еще мы не нацисты, но терпимости к другим нациям и странам – вот, пожалуйста", – пишут читатели портала.

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