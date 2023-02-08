Наводчиком российских ракет на Харьков оказался 6-кратный рекордсмен Украины – источник

Наводчиком российских ракет, которые утром 5 февраля разрушили здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова, оказался Андрей Нечепоренко, написал в своем Telegram-канале местный журналист Павел Федосенко. 62-летний Нечепоренко работает методистом в Харьковской академии непрерывного образования, а после 2014 года якобы посещал Беларусь и Россию.

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После прилета подозреваемый на велосипеде приезжал на место и с помощью камеры GoPro фиксировал последствия, предполагая, что неприметный пожилой мужчина на велосипеде не вызовет ни у кого подозрений.

В день ракетной атаки российских террористов мужчина написал у себя в Facebook, что "для харьковчан жизнь продолжается, люди живут и выживают".

В разные годы Нечепоренко выигрывал чемпионат Украины по спортивным туристическим походам, много раз завоевывал призы в велосипедном туризме. Является кандидатом в мастера спорта по велотуризму, многократный призер Украины и рекордсмен страны по легкой атлетике среди ветеранов.

Семь раз становился рекордсменом Украины. Шесть рекордов вошли в Книгу рекордов Украины.

Например, в 2015 году он провел за рулем велосипеда 31 час 21 минуту 54 секунды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нечепоренко задержали сотрудники Службы безопасности Украины прямо на месте преступления. Мужчина проводил так называемую доразведку.

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