Навка отправила дочку в школу с 'украинским флагом'. Фотофакт

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выложила фотографию со своей второй дочкой, спровоцировав неожиданную реакцию в сети. Пользователи обратили внимание на желто-синюю расцветку галстука, который был надет на 9-летнюю Надю Пескову.

Видео дня

Подписчики 48-летней экс-фигуристки с иронией похвалили ее за то, что отправила ребенка в школу с сине-желтым флагом на одежде.

"Видно что корни украинские . Цвета правильно подобраны в галстуке. Молодцы! Жовто-блакытна краватка, як український стяг", – пишут юзеры [орфография и стилистика оригинала сохранены].

Z-патриоты остались недовольны нарядом.

"Странная форма в российской школе... с цветами украинского флага... " – удивляются россияне.

Надежда является совместным ребенком титулованной спортсменки и пресс-секретаря Кремля. Навка завязала роман с женатым на тот момент Песковым в 2010 году. 21 августа 2014 года в Подмосковье Навка родила вторую дочь.

1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба Навки и Пескова. От первого брака у Навки есть 23-летняя дочь Александра.

Ранее Навка поздравила свою вторую дочку с 9-летием, спровоцировав волну хейта в комментариях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!