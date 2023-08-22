Навка показала совместную дочку с Песковым. В ответ ей напомнили о жертвах войны в Украине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила свою вторую дочку с 9-летием, спровоцировав волну хейта в комментариях. Надежда является совместным ребенком титулованной фигуристки и пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. От первого брака у Навки есть 23-летняя дочь Александра.

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"Здоровья вашим детям. Но наши дети не хуже! А бумеранг существует, не забывайте об этом. И твоему мужу Димону огромный привет с Украины!" – пишут юзеры.

Также Навке написали и о трагедии в Чернигове.

"19.08 Россия убила такую девочку в Чернигове. И много других деток за 1,5 года. Закон Вселенной никто не отменял", – отмечают пользователи.

Экс-фигуристке вспомнили еще одного маленького ребенка из сотни, которых убила Россия.

"...а у меня перед глазами утонувший 24 февраля 2022 года маленький четырехлетний мальчик ...они бежали из Харькова, лодка перевернулась, бабушка погибла...." – не сдерживают эмоций под фото.

Не прошли комментаторы и мимо истории знакомства Навки и Пескова. Татьяна закрутила роман с тогда еще женатым Песковым.

"Навка всю жизнь рушила все семьи. Забирала мужей из семей, где оставались дети. И никогда ей не было жалко детей, наоборот – она шла по трупам. На чужом горе строила свое счастье. Навка, на чужом горе счастье не построить, это все временно. Дети твои за тебя ответят…" – пишут россияне.

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