'Наши дети имеют право на счастье': президент УФУС рассказал об ожиданиях от Европейских игр единоборств среди учеников

29 мая в столице Сербии Белграде начались первые Европейские игры единоборств среди учащихся – European Open School Combat Games. Соревнования продлятся до 3 июня, участие в них примут около двух с половиной тысяч учеников в возрасте от 7 до 18 лет.

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Президент Украинской федерации ученического спорта Роман Греба рассказал об ожиданиях от этих соревнований. Он назвал большим счастьем, что во время войны Федерация имеет возможность отправить детей на международные соревнования.

"Команда – 246 парней и девушек. И они имеют такое же право, как дети со всего мира – право на счастье. Они могут познакомиться, показать свои лучшие качества, способности, проявить себя. Для спортсмена самое важное – это соревноваться и побеждать. И сейчас такая возможность будет", – сказал Греба.

Он подчеркнул, что не победы самое главное, а развитие детей, а также то, что украинские юные спортсмены являются нашими послами.

"Для ученического спорта победы – это важно, но это не самое главное. Самое главное, чтобы дети были максимально развиты. В школьном спорте, когда дети едут на соревнования, – это о развитии, узнавании чего-то нового, возможности изучить новую страну, узнать новую культуру , увидеть мир. Кроме того, когда они едут за границу, то становятся нашими послами. Когда возвращаются домой, то рассказывают, насколько многогранен мир, сколько всего интересного и что можно жить, соревноваться, побеждать. И все это – без войны", – говорит Роман Греба.

Президент Украинской федерации ученического спорта также поделился своим прогнозом на результат соревнований:

"Прогноз: мы будем первыми или первыми! Главное, что дети смогут вспомнить жизнь без войны, без угроз, без ракетных обстрелов и без тех ужасов, которые они переживают сейчас".

Роман Греба также рассказал о том, как Федерация завоевала право украинским детям соревноваться без врага, добившись бана РФ и Беларуси на международных соревнованиях.

"Вопрос участия российских и белорусских граждан стоял крайне остро. После того, как была развязана война, они не могут быть частью цивилизованного общества. Они не должны быть на одной площадке с другими спортсменами. Россия является захватчиком, агрессором. Им очень выгодно разделять спорт, культуру и развязанную ими агрессивную войну против Украины, исповедующую демократические ценности, но спорт в этой ситуации не может быть "вне политики". не должно быть на соревнованиях В начале марта 2022 г. было принято глобальное решение о недопуске этих спортсменов во все международные мероприятия, проводимые ISF и ESSF, в частности, и в Европейские Combat Games. врага, и не дали врагу возможности для отбеливания запятнанной кровью репутацию из-за спорта".