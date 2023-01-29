Найдена лазейка, которая поможет России пробиться на Олимпиаду-2024

Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх заявил, что начата разработка специальной системы квот, которая позволит российским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпийские игры-2024 в Париже. При этом россияне не будут "съедать" существующие квоты, предназначенные для спортсменов континента.

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По информацию индийского чиновника, политика квот будет создана Международным олимпийским комитетом (МОК) вместе с ОСА и международными федерациями.

На этой неделе ОСА пригласила российских и белорусских спортсменов, которые были изгнаны из многих международных видов спорта после вторжения в Украину , принять участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Им также будет разрешено принимать участие в других континентальных турнирах.

Сингх сказал, что азиатские спортсмены, скорее всего, будут награждены отдельными медалями в случае, если они проиграют россиянам в медальных раундах. Кроме того, спортсменам из этих двух стран может быть запрещено участвовать во всех видах спорта на многопрофильных соревнованиях.

"Они не будут вмешиваться в нашу медальную систему или азиатскую квоту на Олимпийские игры. МОК будет разрабатывать (олимпийскую) квоту (политику) вместе с нами в ОСА и международных федерациях. И будут отдельные медали", — сказал Сингх в интервью Indian Express.

Он добавил, что МОК будет решать, разрешать ли российский флаг и гимн на аренах. Однако точно, что все спортсмены должны будут пройти обязательные тесты на допинг, прежде чем им будет разрешено соревноваться

"Мы разрабатываем философию, согласно которой они смогут соревноваться там, где мы сможем превзойти их по количеству. Не в боевых видах спорта, таких как борьба, например. Если нашего борца из Азии нокаутируют в первом раунде, то мы проигрываем в квалификации. Но если будет балльная система, как в легкой атлетике, стрельбе. В этих видах спорта они смогут соревноваться. Все это прорабатывается", — сказал Сингх, первый индийский стрелок, выигравший в свое время "золото" Азиатских игр.

Украина выступает категорически против решения МОК допустить "нейтральные" команды из России и Беларуси, а президент страны Владимир Зеленский призвал мировой руководящий орган полностью исключить спортсменов из этих двух стран.

Сингх сказал, что решение OCA пригласить российских и белорусских спортсменов для участия в соревнованиях в Азии было основано на "принципе, согласно которому спорт является объединяющей силой".

"Идея состоит в том, чтобы дать спортсменам возможность участвовать и не пропустить парижские Игры. Спорт не место для политики. Спорт для спортивных людей: для любви, дружбы и братства. Спортсмены — одна семья. Исходя из этого, мы поддерживаем их", – подытожил спортивный функционер.

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