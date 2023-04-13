На Донбассе ликвидирован предатель Украины и сын экс-министра спорта Крыма: как он погиб, рассказал отец-коллаборант

В боях с украинскими защитниками погиб тренер по греко-римской борьбе Денис Шестак, который также является сыном первого министра спорта оккупированного Крыма Георгия Шестака. Предатель Украины был ликвидирован в зоне боевых действий 7 апреля 2023 года.

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Про смерть Шестака сообщила так называемая Федерации спортивной борьбы Республики Крым. 18 марта ему исполнилось 39 лет. Уроженец Бахчисарайского района был мастером спорта по греко-римской борьбе, становился серебряным призером еще чемпионата Украины.

Однако после оккупации Крыма РФ в 2014 году вслед за своим отцом Шестак выбрал сторону агрессора и получил российский паспорт. Но никаких особых высот в спорте не достиг.

До полномасштабной войны в Украине Шестак работал тренером по греко-римской борьбе в спортивной школе №7 в Бахчисарае. А в октябре 2022 года взял в руки оружие и отправился убивать бывших соотечественников в составе российской армии.

7 апреля борец-предатель был успешно "демобилизован", как сообщается в российских СМИ, "во время операции по обороне Донбасса". Тело в Крым переправляли из Ростова.

"Он пошел на задание старшим группы и подорвался на мине. Они хотели заминировать выход, проводили работы, но случилась трагедия. Он погиб за Россию на боевом задании. Мне сейчас очень плохо", – прокомментировал для REGNUM смерть сына бывший министр спорта оккупированного Крыма, коллаборант Георгий Шестак.

Отметим, что Шестак-старший был заслуженным тренером Украины, а сейчас является первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы РК и внештатным советником главы оккупированного Крыма.

Сообщается, что на оккупированном полуострове у погибшего спортсмена остались супруга и двое детей – дочь и сын, который также занимается спортивной борьбой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что предавший Украину олимпийский чемпион из Крыма помогает пропаганде России, но при этом стрелок живет и работает в Таиланде.

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