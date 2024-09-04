"Мы как свет": Россия объявила себя "последним хранителем олимпийских ценностей"
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выдал феерическую по своей абсурдности мысль об исключительности россиян, которых он назвал "последними хранителями олимпийских ценностей". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина выдал бред о том, что страна-агрессорка несет свет во всем мире.
Об этом Дегтярев заявил в псевдодокладе на сессии с пафосным названием "Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ", пишет пропагандистское информационное агентство ТАСС. В патриотичном угаре он также добавил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) является лучшим в мире.
"Все дополнительные форматы соревнований мы будем сами инициировать, они будут исключительно в дополнение к основным, к Олимпийским играм. Мы являемся последними хранителями олимпийских ценностей. Мы как свет. Будем возвращаться на Олимпийские игры, а другие форматы параллельно развивать. И со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос мы решим, и РУСАДА вернет свою аккредитацию. Уже все товарищи, которые приезжают оттуда, говорят, что это лучшее агентство, неформально в кулуарах признаются. Мы добьемся, чтобы признавали и юридически", – сказал Дегтярев.
Ранее он пожаловался на то, что "уже никто не помнит, за что нас исключают", смешав допинговые скандалы и военное вторжение РФ в Украину.
Как сообщал OBOZ.UA, во время церемонии награждения паралимпийского чемпиона Игоря Цветова на камеры попали лица российских спортсменов при исполнении гимна Украины.
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