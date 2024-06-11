'Полный беспредел': в России заявили, что 'уже никто не помнит, за что нас исключают', смешав допинг и войну

Новый министр спорта РФ Михаил Дегтярев пришел в бешенство из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина попытался сделать вид, что в мире якобы уже не понимают, за что конкретно наказали представителей страны-агрессорки.

Об этом Дегтярев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда". Российский чиновник в традиционной кремлевской риторике пожаловался на якобы политизацию спорта, назвав санкции в отношении атлетов из РФ беспределом по национальному признаку.

"Уже никто не помнит, за что нас исключают. То ли за допинг, то ли за участие в СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.) – никто не помнит, с чего все начиналось. Ну, это же полный беспредел. Никакой изоляции нет. Есть дискриминация наших спортсменов и недопуск на некоторые международные соревнования. От нас требовали все новых и новых действий. Закончилось тем, что дожили до спецоперации, и никто не помнит, за что начали наказывать спортсменов. А вывод очень простой. Речь идет о дискриминации по политическим мотивам и по национальным признакам", – сказал в истерике Дегтярев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Международный олимпийский комитет в сговоре с Украиной против россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал МОК за допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024.

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