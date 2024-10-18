'Мне противно': украинская чемпионка рассказала, как поставила на место россиянку на Паралимпиаде-2024

Легкоатлетка паралимпийской сборной Украины Оксана Боторчук столкнулась с провокацией российской соперницы во время Игр в Париже в нынешнем году. Чемпионка Пекина-2008 отметила, что представительница страны-агрессора специально пыталась вывести ее из себя, чтобы добиться дисквалификации.

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Об этом Боторчук рассказала в интервью порталу NV.ua. По словом нашей соотечественницы, россиянка сначала обратилась с вопросом, можно ли обменяться рукопожатиями, а затем цинично поздравила Оксану с рождением ребенка, который появился на свет вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Подошла ко мне и спрашивает: "Я могу тебе пожать руку? Или будет так, как в Токио, что мне нельзя этого делать?" Я говорю: "Я не то что не хочу тебе пожимать руку, мне противно с тобой разговаривать", я отвернулась и ушла, на что она сказала: "Поздравляю с рождением третьего ребенка". Это было довольно провокационно, потому что мой сыночек даже не знает, что такое мирное небо. Я узнала о беременности за неделю до войны, мой сын растет во время бомбежек, мне так жалко его стало! Я думаю: "Я тебя здесь сейчас прибью, не отходя от тебя". Я понимала, что это будет дисквалификация", – рассказала Боторчук.

На Паралимпиаде-2024 легкоатлетка завоевала "бронзу" в беге на 400 м и "серебро" в беге на 100 м в категории для спортсменов, которые не могут видеть предметы на расстоянии более двух метров.

Как сообщал OBOZ.UA, российский паралимпиец Евгений Торсунов раскритиковал украинца Александра Литвиненко и потребовал от него дружить с представителями РФ.

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