Меган Фокс раскрыла неизвестные подробности драки, которую устроил Хабиб после боя с Конором

Топовая голливудская актриса Меган Фокс призналась, что испытала страх после боя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором. Она была вынуждена спасаться бегством после поединка, когда в зале вспыхнула драка.

Об этом сама Фокс рассказала в эфире шоу Jimmy Kimmel Live. Она призналась, что всерьез опасалась за свою жизнь.

"Я большой фанат UFC. У меня есть пропуск на бои. Я знаю все про бойцов, их историю. Увлекаюсь этим давно. Была на бое Конора и Хабиба пару лет назад, когда произошел весь тот хаос. Все старались спастись. Я увидела, что ринг-герлз бегут в своих халатиках и подумала, что мне тоже надо бежать. Моего агента сбили с ног. Это сделал Крис Прэтт (американский актер – ред.). Он тоже спасал свою жизнь. Нас заперли в одной из раздевалок пока это все не закончилось", – рассказала Меган.

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Напомним, бой Конор – Хабиб состоялся на шоу UFC 229 в октябре 2018 года. Тогда победу удушающим приемом в четвертом раунде одержал россиянин.

Сразу после поединка Хабиб выпрыгнул из октагона. Сам Нурмагомедов объяснил, что он напал на члена команды ирландца Диллона Дэниса из-за того, что из угла Конора доносились оскорбления. Российский чемпион был оштрафован на половину гонорара за бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи и сенсационно объявил о завершении карьеры в UFC.