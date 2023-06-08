Супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка вызвала бурное недовольство своих подписчиков в Instagram, выложив фотографию своих детей. 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду показала всем, какая у нее прекрасная жизнь, похваставшись совместным снимком с дочерьми Александрой (от первого брака) и Надежду (ребенка Пескова).

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Комментаторов возмутило то, что в то время, когда идет война и гибнут люди, уроженка Днепра показывает, что у нее все прекрасно.

"Не боитесь за детей своих? Что они будут расплачиваться за все что вы творите???Вот бы ещё и ценники на одежде, и было бы супер! Москву бомбят, а почти первая леди вся на показуха. Зачем так унижать народ, который собирает гуманитарку на войну", – пишут ей россияне.

"А Навке всё по*уй,её дети при ней и спит она хорошо с тараканом. Позор ей. И не будет ей прощения. Отписываюсь от нее.... враньё зашкаливает, нельзя так жить и выпендриваться на весь мир", – возмущаются фанаты.

Многие считают, что это просто верх цинизма.

"Большего цинизма и представить невозможно,как вас земля носит", "Верх цинизма. Поддерживать свою власть, которая вещает со всех телевизоров о вражеском Западе, но пользоваться всеми дарами из за бугра. Машины,телефоны,одежда, гражданство Америки...не хотите отказаться?" - интересуются ура-патриоты из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навку загнобили за "вранье, лицемерие и показуху" на 9 мая. Экс-спортсменка выложила фотографию своего дедушки, который участвовал в Великой Отечественной войне.

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