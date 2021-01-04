Литовский боец ММА избил двух девушек в новогоднюю ночь

Литовский боец смешанных единоборств (ММА) Витольдас Ягело избил двух девушек во время празднования Нового года.

Как сообщает портал Delfi, около трех часов ночи в полицию Вильнюса обратилась 18-летняя девушка, которая обвинила своего соседа Ягело в побоях. Она рассказала, что у нее выбит зуб и сломан нос. Кроме того, пострадала и ее подруга, которая получила травму пальца.

Позже бойца задержали в состоянии алкогольного опьянения. Спортсмен признал свою вину и заявил о том, что его девушку домогался один из гостей вечеринки, а на него напали. "К моей девушке приставали, а меня дважды ударили по голове, потом напали с ножом, что мне оставалось делать – повернуться и уйти?" – заявил известный боец.

Отметим, что Ягело грозит до трех лет лишения свободы. При этом он снял побои и передал полиции нож, с которым на него напал неизвестный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии боец ММА после неудачной атаки едва не вылетел за пределы ринга.