Литовський боєць ММА побив двох дівчат у новорічну ніч

Литовський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Вітольдас Ягело побив двох дівчат під час святкування Нового року.

Як повідомляє портал Delfi, приблизно о третій годині ночі до поліції Вільнюса звернулася 18-річна дівчина, яка звинуватила свого сусіда Ягело в побоях. Вона розповіла, що в неї вибито зуба та зламано носа. Крім того, постраждала і її подруга, яка отримала травму пальця.

Пізніше бійця було затримано в стані алкогольного сп'яніння. Спортсмен визнав свою провину і заявив про те, що його дівчину домагався один із гостей вечірки, а на нього напали. "До моєї дівчині приставали, а мене двічі вдарили по голові, потім напали з ножем, що мені залишалося робити – повернутися і піти?" – заявив відомий боєць.

Зазначимо, що Ягело загрожує до трьох років позбавлення волі. Водночас він зняв побої і передав поліції ніж, з яким на нього напав невідомий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Японії боєць ММА після невдалої атаки ледь не вилетів за межі рингу.