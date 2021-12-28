Лига бразильского джиу-джитсу TMS приняла участие в новогодней акции 'Подари тепло ребенку-сироте'

В преддверии Нового Года украинская спортивная организация TMS совместно с волонтерским движением "Щаслива дитина" отправилась в благотворительный тур по детским домам Днепропетровской области. Для того, чтобы воплотить идею волонтеров, под эгидой TMS был проведён семинар по бразильскому джиу-джитсу от чёрного пояса Саида Дункаева. На собранные средства удалось купить 100 тёплых пледов, которые были переданы маленьким подопечным вместе со сладкими подарками.

Вице-президент Лиги TMS Сергей Погосян лично посетил три учреждения: реабилитационные центры "Горлица" и "Барвинок", а также центр социально-психологической реабилитации детей. Перспективные борцы из Днепра продемонстрировали детям небольшой мастер-класс и приемы из джиу-джитсу.

"Каждый год Лига TMS участвует в разного рода благотворительных акциях. Мы очень рады, что существуют такие волонтерские движения, как ребята из "Щаслива Дитина". Надеемся, что у нас получится проводить для детей бесплатные тренировки по бразильскому джиу-джитсу и в будущем возить их на соревнования", – поделился Сергей Погосян.