Легкоатлетка-красавица Левченко сверкнула в Италии и взяла медаль во Франции

Знаменитая украинская легкоатлетка Юлия Левченко активно проводит зимний сезон. 24-летняя красавица решила не отдыхать, а тренироваться и соревноваться. В последнее время прыгунья в высоту побывала сразу на нескольких турнирах в Европе и на одном из них поднялась на пьедестал.

Фотографиями с поездок девушка поделилась на своей странице в Instagram. Они подтверждают, что спортивная форма Левченко – к лицу.

"Золотую" серию турниров в помещении украинка начала в немецком Карлсруэ, где с результатом 1,88 метра заняла четвертое место.

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Затем уроженка Бахмута, что в Донецкой области, перебралась в Италию. В городе Удине Левченко порадовалась солнечной погоде и поделилась радостным настроением с поклонниками.

Правда, на соревнованиях на Апеннинах наша прыгунья вновь не попала в тройку призеров. Преодолев планку на высоте 1,86 м, Левченко оказалась четвертой.

И лишь на третьем турнире – во французском Мондвилле – серебряная призерка чемпионата мира-2017 смогла подняться на пьедестал. Покорив высоту 1,89 метра, Юлия стала второй и завоевала "серебро".

И даже если положительный результат приходит не сразу, жизнерадостная девушка не унывает и делится своей лучезарной улыбкой с другими.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Левченко преобразилась на праздники.

Ранее Левченко показала романтические фото с любимым.