Легендарного марафонца в 114 лет сбила насмерть машина

Британец индийского происхождения, которого считали старейшим марафонцем в мире Фауджа Сингх погиб в результате наезда автомобиля в индийском штате Пенджаб, пишет BBC. Ему было 114 лет.

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По данным полиции, трагедия произошла в его родной деревне Беас Пинд, недалеко от Джаландхара. Сингх переходил дорогу, когда его сбила неустановленная машина. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Водитель скрылся с места происшествия, ведется розыск.

Сингх стал мировой иконой, начав бегать в 89 лет. Он пробежал девять марафонов с 2000 по 2013 год, включая знаменитую дистанцию в Торонто, где в возрасте 100 лет стал первым в мире столетним участником, преодолевшим марафон. Несмотря на это, Книга рекордов Гиннесса отказалась признать его результат из-за отсутствия официального свидетельства о рождении 1911 года.

Последние годы жизни он делил между Великобританией и Индией. Его лондонский клуб Sikhs In The City, где он тренировался с 1990-х годов, уже объявил, что все будущие забеги будут посвящены его памяти. "Мы потеряли икону человечности и символ позитивной энергии", — говорится в заявлении.

Фауджа Сингх начал бегать, чтобы справиться с личной трагедией — смертью жены и затем сына. В Лондоне он познакомился с будущим тренером Хармандером Сингхом и полностью посвятил себя бегу. Свой первый марафон он пробежал в 2000 году за 6 часов 54 минуты. Через три года он улучшил свой результат на час, став сенсацией в Торонто.

Сингх стал участником Олимпийского факельного шествия в Лондоне в 2012 году, появлялся в кампании Adidas "Невозможное — ничто", встречался с королевой Елизаветой II и участвовал в марафонах в Пакистане и Гонконге. Прозванный "Тюрбанированным торнадо", он вдохновил миллионы, жертвуя доходы от рекламы в пользу благотворительности.

"Я был обычным фермером. Не знал, что такое марафон. Но бег дал моей жизни смысл", — говорил он в последнем интервью BBC в июне 2025 года.

Он приписывал своё долголетие простому образу жизни: "Меньше есть, больше двигаться и всегда быть счастливым — вот мой секрет".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал его "выдающимся спортсменом с невероятной силой воли". Британские политики и спортсмены массово выражают соболезнования и обещают, что память о нем "будет жить вечно".

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