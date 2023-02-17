''В нас полетело все'': кровавая драка в бассейне между СССР и Венгрией омрачила Олимпиаду в Австралии

Допуск россиян к летней Олимпиаде-2024 может стать не только поддержкой кровавого режима, но и привести к скандалам и потасовкам на самих Играх, как это было в 1956 году в Мельбурне. Полуфинальный поединок по водному поло между сборными СССР и Венгрии завершился настоящей драмой и кровопролитием, что точно не красит спорт.

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После скандальных заявлений президента МОК Томаса Баха и массовой драки между футболистами украинского "Миная" и российского "Шинника" на сборах в Турции OBOZREVATEL решил вспомнить одно из самых скандальных событий в истории Олимпийских игр, которое все запомнили под названием "Кровь в бассейне".

НАКАНУНЕ ОЛИМПИАДЫ. Все началось с того, что за месяц до Олимпиады в Австралии советские власти подавили революцию против правительства коммунистов в Венгрии. Прогрессивная молодежь страны устала от бесконечных репрессий, она смотрела в сторону демократии и вышла на акции протеста. А за ней потянулись и остальные недовольные режимом, который навязывала Москва.

23 октября после расстрела войсками госбезопасности студенческой демонстрации в Будапеште в Венгрии вспыхнуло вооруженное восстание. Но Советы не собирались терять контроль над Венгрией и в ночь на 24 октября 1956 года в Будапешт были введены около 6000 военнослужащих армии СССР и по разным данным до 700 танков и единиц бронетехники. Митинги переросли в ожесточенные уличные бои в столице, которые продолжались до 8 ноября, когда были подавлены последние очаги сопротивления восставших венгров.

По данным статистики, только в период с 23 октября по 31 декабря 1956 года погибло 2652 венгерских повстанца, 348 мирных жителей и было ранено 19 226 человек. Советская пропаганда, у которой, судя по всему, училась и нынешняя российская, называла восставших "фашистами" и "реакционерами".

Венгерские спортсмены, которые готовились к участию в Олимпийских играх-1956 в Мельбурне, все это время находились в горном тренировочном лагере недалеко от Будапешта. Они слышали, что в столице после студенческих митингов началась стрельба, однако о вооруженных столкновениях узнали чисто случайно, когда в последние дни октября один из ватерполистов незаметно ускользнул со сборов, чтобы встретиться в Будапеште со своей мамой.

СЛУЧАЙНАЯ ПРАВДА. 1 ноября венгерскую сборную по водному поло в сопровождении советских солдат вывезли в Чехословакию, где отрезанные от информации спортсмены ожидали вылета в Мельбурн. О финальном наступлении СССР на Будапешт и подавлении революции спортсмены узнали уже в Австралии – во время остановки в Дарвине Миклош Мартин, единственный спортсмен, владевший английским, купил газету и прочел о венгерских событиях.

Сначала венгры не знали, что им делать, но в итоге решили соревноваться за свою страну. На церемонию открытия Олимпиады вышли с черными повязками, а весь свой гнев в адрес СССР они выливали на страницах прессы, а затем и на советских ватерполистов. Противостояние команд в мельбурнском бассейне получилось очень жестким и закончилось кровопролитием.

Но если мировые СМИ во всю трубили о кровавых действиях СССР в Венгрии, то советские газеты сглаживали углы, выставляя своих военных героями. Поэтому, по признанию ватерполистов из сборной Союза, перед поединком с венграми они не придавали особого значения событиям в Будапеште и не рассчитывали на такое побоище. Они просто готовились к матчу с фаворитами Олимпиады.

"Нас просили не проиграть западным немцам и постараться выиграть у американцев. Про венгров разговора не было", – рассказывал в интервью нападающий сборной СССР по водному поло на Олимпиаде в Мельбурне Георгий Лезин.

"МЫ ИГРАЕМ, ОНИ – ДЕРУТСЯ". Матч между сборными Венгрии и СССР 6 декабря 1956 года состоялся в предпоследнем туре финального группового раунда и в случае победы оставлял советским спортсменам шанс на "золото".

"Мы готовились, конечно, к игре, а не к драке. Перед матчем была только однак мысль – как лучше сыграть", – вспоминал позже советский ватерполист Юрий Шляпин.

Тогда как венгерские спортсмены видели видели этот поединок в ином свете. "Мы решили вывести русских из себя. План был таков: мы играем, они – дерутся", – признавался один из лидеров той команды Эрвин Задор.

6 декабря трибуны бассейна в Мельбурне были буквально забиты. В зал, который был рассчитан на 6000 мест, набилось порядка 8000, а билеты за два-три доллара перепродавались по 30–40. Естественно, что после военных действий в Будапеште зрители были на стороне венгров, которые очень здорово играли и достаточно быстро забили 4 гола. И, зная русский язык, вовсю провоцировали соперников, говоря гадости.

Два мяча в ворота сборной СССР забросил 22-летний Задор, разбитое лицо которого красовалось на следующий день на страницах всех мировых СМИ. Обстановка в бассейне накалялась с первых минут матча. Игра была очень грубой, с большим количеством подводных толчков и ударов. И в конце концов советский ватерполист Валентин Прокопов в открытую ударил Задора по лицу.

Партнер Валентина Шляпин утверждал, что венгр нанес удар первым, но незаметно для публики: "Я увидел, как Задор ударил Прокопова, и Прокопов ударил венгерского нападающего. Думаю, что просто подплыть и ударить Прокопов не мог. Видимо, они обменялись ударами. Но удар Прокопова был либо сильнее, либо точнее".

А вот пострадавший Задор пересказывал ту историю по-другому: "Я присматривал за Прокоповым на последних минутах. Сказал ему, что он неудачник и семья у него такая же, ну и так далее. Но никаких проблем не было, пока я не совершил ошибку и не поднял глаза на судью, который дал свисток. Следующее, что я увидел, как он выпрыгнул из воды и ударил меня рукой в голову".

Удар Прокопова пришелся прямиком в правую бровь венгра и привел к рассечению. Лицо Эрвина заливала кровь, которая оставляла красный шлейф за спортсменом, который находился в бассейне еще около минуты. Судья решил поменять пострадавшего венгра, а зрители на трибунах были просто в бешенстве. Они кричали оскорбления в адрес игроков сборной СССР и плевали в воду и бросали всевозможный мусор.

"Стоило Задору подплыть к бортику, размазать по всему лицу кровь и обратиться за сочувствием к публике, началось что-то неописуемое. Казалось, от рева лопнут барабанные перепонки. В нас полетело все, что попадало разъяренным зрителям под руку. Сгрудившись в центре всей командой, мы едва успевали укрываться от бутылок, каких-то деревянных колотушек, монет", – вспоминал Борис Гойхман.

Судьям ничего не оставалось, кроме как остановить матч. А разбушевавшихся зрителей пришлось успокаивать уже полиции, которую вызвали работники арены, чтобы сборная СССР смогла дойти по раздевалки. Поскольку встреча была остановлена при счете 4:0 в пользу венгров буквально за минуту до ее окончания, таким и оставили финальный счет.

УКРАИНСКИЙ СЛЕД И ПОБЕГ НА ЗАПАД. Отметим, что травма глаза не позволила Задору сыграть в "золотом" матче Олимпиады против Югославии. Но венгры и без него смогли дожать балканцев 2:1 и стать чемпионами. А сборная СССР обыграла команду Германии и заняла третье место.

Но в Союзе "бронзу" ватерполистов не оценили, так как только первые места подтверждали силу "великого и могучего". А о скандальном поединке с Венгрией, который обсуждали во всем мире, дали только небольшую заметку. Значки заслуженных спортсменов за третье место на ОИ советским игрокам вручили лишь через 46 лет после Игр.

Кстати, вратарь сборной СССР Гойхман был уроженцем украинского Вознесенска Николаевской области. Вырос у моря в Крыму, где и начал играть в водное поло. А затем талантливого ватерполиста перетянули в Москву. Гойхман играл на трех Олимпиадах. И к бронзе Мельбурна-1956 четыре четыре года добавил "серебро", проведя четыре матча в возрасте 41 года.

Что касается венгерских ватерполистов, то половина сборной вместе с пострадавшим Задором попросила политического убежища. Всего из Мельбурна в Будапешт не вернулись почти 100 венгерских спортсменов. Эрвин Задор, например, стал тренером в США и в калифорнийском бассейне воспитал семикратного олимпийского чемпиона Мюнхена-1972 по плаванию легендарного Марка Спитца.

Эрвин оказался единственным, кто не вернулся в Венгрию даже после свержения коммунистического режима в 1989 году. Он даже отказался приехать в Будапешт на 50-летний юбилей Венгерской революции, заявив, что не хочет получать награду от правительства, в которое входят люди, которые до 1989-го были активными коммунистами.

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