Киевский фитнес-клуб придумал новый вид заработка в локдаун. Фотофакт

Александр Чеканов Другие виды спорта 19:35, 6.04.2021 Обновлено: 19:46, 6.04.2021

Киевский фитнес-клуб на время жесткого карантина решил заработать с помощью фотосессий. Соответствующее объявление администрация заведения разместила на своей странице в Instagram.

В сообщении авторы обращают внимание всех своих подписчиков, что "локдаун – это хороший повод сделать индивидуальную фотосессию в любимом зале".

"Представь – ты, фотограф, пустой зал и бесконечные возможности для творчества. Вас ждет свободный зал со всеми тренажерами", – говорится в тексте.

Сообщение о фотосессиях
Instagram спортзала

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фитнес-центр в Польше придумал хитрый способ избежать закрытия из-за COVID-19, объявив себя "церковью здорового тела". Тренеров в свою очередь переквалифицировали в "совет старейшин".

До этого прославленный украинский борец греко-римского стиля и депутат "Слуги народа" Жан Беленюк, заболевший коронавирусом, рассказал, как не заразиться COVID-19 в тренажерном зале

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