Київський фітнес-клуб придумав новий вид заробітку у локдаун. Фотофакт

Київський фітнес-клуб на час жорсткого карантину вирішив заробити за допомогою фотосесій. Відповідне оголошення адміністрація закладу розмістила на своїй сторінці в Instagram.

У повідомленні автори звертають увагу всіх своїх пiдписників, що "локдаун – це хороший привід зробити індивідуальну фотосесію в улюбленому залі".

"Уяви – ти, фотограф, порожній зал і нескінченні можливості для творчості. Вас чекає вільний зал з усіма тренажерами", – йдеться в тексті.

Повідомлення про фотосесії Instagram спортзалу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фітнес-центр в Польщі придумав хитрий спосіб уникнути закриття через COVID-19, оголосивши себе "церквою здорового тіла". Тренерів в свою чергу перекваліфікували в "раду старійшин".

До цього прославлений український борець греко-римського стилю і депутат "Слуги народу" Жан Беленюк, який захворів на коронавірус, розповів, як не заразиться COVID-19 в тренажерному залі.