Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на международные турниры, преследуют исключительно русофобскую цель. У себя на брифинге Захарова выступила против "подобных форм дискриминации".

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"Мы убеждены, что рекомендации по допуску российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе без флага и гимна продиктованы прежде всего стремлениями в очередной раз реализовать эту странную, диковатую логику, навязываемую Западом по исключению нас из мирового спорта, попытку оказать давление, как они говорят, реализовать политику сдерживания в отношении нашей страны", – цитирует дипломата r-sport.

Такой пафос представителя МИДа вызвал бурную реакцию у российских болельщиков. Фанаты отмечают, что МОК старается выбрать наименьшее из зол, и считают высказывания Захаровой "тупыми".

"МОК как раз в последнее время делает все, чтобы как-то пройти между Сциллой и Харибдой ради русских. А эти бестолочи на него еще бочки катят. Какие же они беспросветно тупые, ужас", – говорится в самом заплюсованом комментарии на главном спортивном портале России srpots.ru.

Юзеры интересуются, если "коллективный Запад" является таким ненавистным, то зачем туда стремятся российские атлеты?

"А зачем с такой риторикой нашей власти отправлять спортсменов на участие в соревнования, где кругом одни недружественные страны? Зачем этот вой про какие-то там права? Вы сами целые страны и народы объявили недружественными (почему-то) - ну и варитесь в своей песочнице, с дружескими Беларусью, КНДР, африканскими сверхдержавами. А все недружественные будут проводить Олимпиады и другие международные соревнования. Вы ж так и хотели, разве нет?" – задаются вопросом фанаты.

Любители спорта из России интересуются, что теперь в ответ сделает Захарова

"И что? Красные линии нарисуете или выразите протест?" – иронизируют россияне.

Не могут пройти фанаты и мимо внешности своего дипломата.

"Какое красивое и честное лицо нашего МИДа в лице Марии Захаровой. Отражает всю систему и ее ценности", – отмечают пользователи.

Захаровой напоминают, что все отстранение случилось не просто так.

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