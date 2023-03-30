"Какие же они беспросветно тупые, ужас". Захарову назвали бестолочью за ее ответ на решение МОК по России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на международные турниры, преследуют исключительно русофобскую цель. У себя на брифинге Захарова выступила против "подобных форм дискриминации".
"Мы убеждены, что рекомендации по допуску российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе без флага и гимна продиктованы прежде всего стремлениями в очередной раз реализовать эту странную, диковатую логику, навязываемую Западом по исключению нас из мирового спорта, попытку оказать давление, как они говорят, реализовать политику сдерживания в отношении нашей страны", – цитирует дипломата r-sport.
Такой пафос представителя МИДа вызвал бурную реакцию у российских болельщиков. Фанаты отмечают, что МОК старается выбрать наименьшее из зол, и считают высказывания Захаровой "тупыми".
"МОК как раз в последнее время делает все, чтобы как-то пройти между Сциллой и Харибдой ради русских. А эти бестолочи на него еще бочки катят. Какие же они беспросветно тупые, ужас", – говорится в самом заплюсованом комментарии на главном спортивном портале России srpots.ru.
Юзеры интересуются, если "коллективный Запад" является таким ненавистным, то зачем туда стремятся российские атлеты?
"А зачем с такой риторикой нашей власти отправлять спортсменов на участие в соревнования, где кругом одни недружественные страны? Зачем этот вой про какие-то там права? Вы сами целые страны и народы объявили недружественными (почему-то) - ну и варитесь в своей песочнице, с дружескими Беларусью, КНДР, африканскими сверхдержавами. А все недружественные будут проводить Олимпиады и другие международные соревнования. Вы ж так и хотели, разве нет?" – задаются вопросом фанаты.
Любители спорта из России интересуются, что теперь в ответ сделает Захарова
"И что? Красные линии нарисуете или выразите протест?" – иронизируют россияне.
Не могут пройти фанаты и мимо внешности своего дипломата.
"Какое красивое и честное лицо нашего МИДа в лице Марии Захаровой. Отражает всю систему и ее ценности", – отмечают пользователи.
Захаровой напоминают, что все отстранение случилось не просто так.
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