Президент России Владимир Путин вызвал бурную реакцию российский болельщиков, высказавшись о развитии спортивных связей между РФ и Китаем. На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, Путин похвастался, что в рамках проходящих перекрестных годов физкультуры и спорта "проведено более 100 мероприятий".

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"Особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится все более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления. Поддерживаем работу по созданию соответствующей спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества", – цитирует заявление Путина ТАСС.

Самым заплюсованым комментарием оказалось выражение мыслей всех взрослых людей цивилизованного мира, которые интересуются политикой.

Пользователи из России возмущаются, что Путин продал их всех Китаю.

"Ему неужели непонятно что Китаю от России нужны лишь ресурсы. Ничего более. Страна не участвует в войнах. Ей не нужно воевать , она и так экономическая супердержава. А этот все со своим СВО..." - пишут юзеры.

Болельщики "поздравляют" друг друга с тем, что они стали китайской колонией.

Фанаты отвечают Путину на его пассаж об использовании спорта западными странами, как "инструмента давления".

"Странно отхватывать части соседней страны и жаловаться, что кто то использует спорт как инструмент давления", - говорится в комментариях.

Также россияне не смогли вспомнить, о каких "100 мероприятиях" шла речь у Путина.

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