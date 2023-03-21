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"Как же ты уже всех за*бал". Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
22,7 т.
Путин

Президент России Владимир Путин вызвал бурную реакцию российский болельщиков, высказавшись о развитии спортивных связей между РФ и Китаем. На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, Путин похвастался, что в рамках проходящих перекрестных годов физкультуры и спорта "проведено более 100 мероприятий".

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"Особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится все более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления. Поддерживаем работу по созданию соответствующей спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества", – цитирует заявление Путина ТАСС.

''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков

Самым заплюсованым комментарием оказалось выражение мыслей всех взрослых людей цивилизованного мира, которые интересуются политикой.

''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков

Пользователи из России возмущаются, что Путин продал их всех Китаю.

"Ему неужели непонятно что Китаю от России нужны лишь ресурсы. Ничего более. Страна не участвует в войнах. Ей не нужно воевать , она и так экономическая супердержава. А этот все со своим СВО..." - пишут юзеры.

''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков
''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков
''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков
''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков

Болельщики "поздравляют" друг друга с тем, что они стали китайской колонией.

''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков
''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков
''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков
''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков

Фанаты отвечают Путину на его пассаж об использовании спорта западными странами, как "инструмента давления".

"Странно отхватывать части соседней страны и жаловаться, что кто то использует спорт как инструмент давления", - говорится в комментариях.

''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков
''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков

Также россияне не смогли вспомнить, о каких "100 мероприятиях" шла речь у Путина.

''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков
''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков
''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков
''Как же ты уже всех за*бал''. Новое заявление Путина вызвала ярость у российских болельщиков

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